Sét đánh trúng đoàn mít tinh khiến 72 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Theo hãng tin Mezha, một tia sét đã đánh trúng đoàn người mít tinh tại thủ đô Brasilia ở Brazil vào ngày 25/1, khiến ít nhất 72 người bị thương nhẹ và 34 người khác phải nhập viện, trong đó có 8 trường hợp nguy kịch.

"Vụ việc xảy ra tại tại khu vực trung tâm thành phố, trên Đại lộ Monumental. Các nhân chứng kể phần lớn những người bị sét đánh đều đứng gần hàng rào kim loại", truyền thông Brazil cho biết.

Ít nhất 72 người bị thương trong vụ việc.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đám đông mặc áo mưa và che ô bị một tia sáng đánh trúng.

Lực lượng cứu hộ ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để sơ cứu cho các nạn nhân. Những người bị thương nhẹ được điều trị tại chỗ, trong khi những trường hợp nặng hơn được đưa tới cơ sở y tế gần nhất.

Vụ việc xảy ra vào buổi chiều khi một cơn giông dữ dội bất ngờ ập đến, ảnh hưởng đến những người tham gia mít tinh. Chính quyền địa phương đã kích hoạt các quy trình khẩn cấp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và đảm bảo an toàn trong khu vực.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Chính quyền đang theo dõi sát sao tình hình người bị thương.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn