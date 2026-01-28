Công ty dạy thêm bị phạt 260 tỉ, Bắc Kinh chứng tỏ duy trì lệnh cấm

Trung Quốc muốn giảm bớt áp lực cho học sinh thông qua việc cắt giảm lượng bài tập về nhà và thời gian học thêm - Ảnh: REUTERS

Theo báo South China Morning Post ngày 28-1, Trung Quốc mới đây đã phạt khoảng 67 triệu nhân dân tệ (9,67 triệu USD) đối với một cơ sở giáo dục hoạt động không phép.

Động thái này được xem là thông điệp cứng rắn của Bắc Kinh gửi tới thị trường rằng chính phủ chưa có kế hoạch đảo ngược lệnh cấm dạy thêm trong tương lai gần.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực kích cầu tiêu dùng và tạo việc làm, thời gian qua xuất hiện nhiều đồn đoán rằng giới chức sẽ nới lỏng các hạn chế đối với lĩnh vực dạy thêm - ngành từng có giá trị hàng chục tỉ USD trước khi lệnh cấm được ban hành năm 2021.

Tuy nhiên khả năng này trở nên xa vời sau khi Công ty Văn hóa Hanxiu Bowen Bắc Kinh bị xử phạt nặng vì tổ chức các khóa học cho học sinh tiểu học và trung học từ năm 2023 - 2025 mà không có giấy phép hoạt động giáo dục tư thục.

Theo thông báo trên trang web của cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh, công ty này đã thu lợi bất chính hơn 15,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,2 triệu USD) từ hoạt động dạy thêm trái phép.

Căn cứ quy định ban hành năm 2023 cho phép phạt từ một đến năm lần số tiền thu lợi bất chính, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt 67,28 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,67 triệu USD).

Ông Chen Zhiwen, thành viên Hiệp hội Chiến lược phát triển giáo dục Trung Quốc, nhận định: "Chính phủ sẽ không nhượng bộ trong cuộc chiến dẹp bỏ dạy thêm chỉ để đổi lấy tăng trưởng kinh tế hay việc làm".

Theo ông, "cam kết về công bằng trong giáo dục quan trọng hơn những lợi ích ngắn hạn về tiêu dùng hay thị trường lao động".

Tháng 7-2021, Trung Quốc cấm tất cả các hình thức dạy thêm vì lợi nhuận đối với các môn văn hóa cho trẻ em trong độ tuổi đi học, nhằm giảm áp lực cho học sinh.

Chính sách này đã giáng đòn mạnh vào ngành giáo dục tư nhân, thổi bay hàng tỉ USD vốn hóa của các tập đoàn lớn như New Oriental (niêm yết tại Mỹ).

Đến cuối năm 2021, số lượng các tổ chức dạy thêm theo chương trình phổ thông tại Trung Quốc đã giảm hơn 80%, theo số liệu chính thức.

Tuy vậy nhu cầu học thêm vẫn chưa biến mất. Cuộc cạnh tranh trong hệ thống giáo dục Trung Quốc tiếp tục gay gắt, khiến nhiều phụ huynh vẫn cho con theo học tại cả các cơ sở có phép lẫn không phép.

"Trong khi một bộ phận phụ huynh đã bắt đầu tiếp cận giáo dục nhẹ nhàng hơn, thì một bộ phận khác lại nhồi con học mạnh hơn bao giờ hết", cô Jane, giáo viên tại một trung tâm dạy thêm ở Thượng Hải, chia sẻ.

Theo ông Chen Zhiwen, nhu cầu hỗ trợ học tập liên tục chính là lý do khiến các cơ sở dạy thêm vẫn tồn tại.

Ông nhấn mạnh: "Trường học cần giữ vai trò trụ cột của hệ thống giáo dục, thay vì để việc dạy thêm ngoài nhà trường chiếm vị trí trung tâm".

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn