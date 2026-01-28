Thời gian:
Máy bay quân sự rơi trên vùng núi, phi công nhảy dù an toàn

Sáng 28-1, tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã xảy ra một vụ rơi máy bay quân sự.

Khu vực gần nơi máy bay rơi - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra vụ việc, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa).

Lãnh đạo phường Đông Hòa cho biết, địa phương đã nắm được vụ việc và đang xác minh thông tin. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hòa Xuân cho biết vị trí máy bay rơi không thuộc địa bàn xã. Tuy nhiên, xã vẫn đang theo dõi thông tin, nỗ lực phối hợp với các lực lượng hỗ trợ.

Các lực lượng, đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý vụ việc.

Liên quan thông tin nghi có vụ máy bay rơi trên địa bàn, một lãnh đạo Ban chấp hành Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang huy động các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nghi xảy ra vụ việc.

Ông Phạm Ngọc Hùng (67 tuổi, trú khu phố Nam Bình 1) cho hay sáng nay vào thăm ruộng thì bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ kêu rất to, sau đó là tiếng nổ lớn trên núi và cột khói bốc lên rất cao.

"Lúc xảy ra khoảng 7h30, nhiều người làm đồng ở đây đều nghe thấy tiếng nổ lớn và cột khói bốc lên cao sau núi", ông Hùng nói.

