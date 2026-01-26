CLIP: Truy đuổi xe tải chở thuốc lá nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Trị

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn, ước tính trị giá trên 6 tỉ đồng.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 21-1, tại Km 77 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông thuộc địa phận xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), đơn vị này chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định kiểm tra phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe tải BKS 29K-020.13.

Xe này do Nguyễn Huy Hoàng (SN 1999, ngụ xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Đối tượng cùng số thuốc lá ngoại nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Trần Khôi

Lực lượng chức năng truy đuổi xe tải chở thuốc lá ngoại nhập lậu

Khi bị lực lượng chức năng đón dừng phương tiện, đối tượng này đã tăng ga bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh. Lực lượng chức năng đã truy đuổi khoảng 2 km và đối tượng chỉ mới dừng xe khi gặp chốt chặn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe tải có 148 kiện hàng hóa, cất giấu tổng cộng 111.190 bao thuốc lá điếu các loại, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Được biết, đây là vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho đến thời điểm hiện tại.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động