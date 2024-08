Bắt đối tượng mang tiền án cướp giật tài sản vẫn tiếp tục phạm tội

Ngày 08/8/2024, Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ hình sự đối tượng Cao Trọng Viễn (sinh năm 1993), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào hồi 15 giờ, ngày 31/7/2024, Công an xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc) tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ trú tại huyện Diễn Châu về việc: Vào khoảng 13 giờ, ngày 31/7/2024, trong quá trình điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A từ thành phố Vinh về huyện Diễn Châu, khi đến địa phận gần ngã ba Nam Cấm thuộc xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc thì bị một nam thanh niên cướp giật 01 túi xách bên trong có nhiều tài sản trị giá khoảng 22 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Đối tượng Cao Trọng Viễn (dấu x)

Tang vật vụ án



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xét thấy tính chất manh động, liều lĩnh của đối tượng, gây hoang mang, lo lắng cho Nhân dân, Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng huy động lực lượng của các đội nghiệp vụ, Tổ 373, Công an các xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng che kín mặt và biển kiểm soát xe, thời điểm gây án không có nhân chứng.

Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng, đến khoảng 09 giờ, ngày 06/8/2024, tại địa bàn xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông) và Công an xã Diễn Thành bắt giữ Cao Trọng Viễn khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ tài sản mà đối tượng đã cướp giật. Đáng nói, Viễn là đối tượng đã có 01 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, Cao Trọng Viễn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn