(CLIP) Hai tên cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân hơn 100m trên đường

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại cảnh nạn nhân bị kéo lê trên đường.

Ngày 25/7, Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM truy xét 2 đối tượng cướp giật tài sản, kéo lê một thanh niên trên đường.

Thông tin ban đầu, khuya ngày 23/7, anh Đ. (17 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) là nhân viên quán ăn trên đường Lữ Gia (quận Tân Bình, TP HCM) ngồi trước quán sử dụng điện thoại thì bất ngờ bị hai nam thanh niên chở nhau trên một xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại.

Lúc này anh Đ. bám vào đối tượng ngồi sau nên bị kéo lê trên đường đi cả trăm mét. Tên ngồi sau liên tục dùng tay đánh vào người khiến anh Đ. rơi xuống, nằm giữa đường.

Diễn biến vụ cướp giật được camera hành trình của một xe ôtô ghi lại. Sau khi thăm khám, hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Công an đang vào cuộc truy bắt 2 tên cướp giật.

Tác giả: Mai Phong

Nguồn tin: baovephapluat.vn