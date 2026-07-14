Bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 60 tỷ đồng

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh, triệt phá một đường dây cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh.

Đường dây này có sự tham gia của các đối tượng tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội và một số địa phương khác, với số tiền giao dịch lớn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Bắt giữ 13 đối tượng liên quan

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Ngày 21/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai phá án, bắt giữ 7 đối tượng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Ngày 30/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 5 bị can bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 12/7/2026, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, nâng tổng số người bị bắt giữ trong đường dây lên 13 đối tượng.

Mua hàng trăm tài khoản cá độ để phân cấp cho người chơi

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ giữa tháng 5/2026, Ngô Chí Hậu, sinh năm 1985 và Nguyễn Đắc Dương, sinh năm 1992, cùng trú tại phường Đồng Nguyên, đã mua hàng trăm tài khoản cá độ cấp Master và Agent trên các website của nhà cái.

Sau khi có tài khoản tổng đại lý và đại lý, Hậu và Dương phân quyền cho các đối tượng còn lại sử dụng tài khoản Member để tham gia cá cược.

Các đối tượng tổ chức cá độ đối với nhiều trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026, Giải vô địch quốc gia Pháp và Giải vô địch quốc gia Đức.

Tổng số tiền được các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc bước đầu được xác định hơn 60 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn