Triệt phá thành công đường dây mua bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc

Qua công tác nắm tình hình trên tuyến biên giới, đơn vị phát hiện một số đối tượng có biểu hiện dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ và trẻ em gái sang Trung Quốc lấy chồng để trục lợi.

02 đối tượng Hảng Seo Dũng và Hạng Thị Mua tại cơ quan công an.

Ngày 6/7/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện Hạng Thị Ch. (sinh năm 2010, dân tộc Mông, thường trú tại bản Pu Nhi A, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) có dấu hiệu bị mua bán.

Qua truy xét cho thấy từ khoảng tháng 10/2024, trong một lần sang nhà gặt lúa giúp, Thào A Kh. (người cùng bản, có mối quan hệ họ hàng gần với nạn nhân) đã chủ động tiếp cận, bắt chuyện, thăm dò hỏi Ch. có muốn đi lấy chồng Trung Quốc để được giàu có, sống sung sướng không. Kh. còn xin ảnh của nạn nhân để gửi cho các đối tượng phía Trung Quốc lựa chọn.

Biết rõ nạn nhân chưa đủ 16 tuổi, Kh. vẫn liên hệ với Hảng Seo Dũng và Hạng Thị Mua (cùng trú xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) để bàn bạc kế hoạch đưa bé gái vượt biên, đồng thời thống nhất việc chia tiền sau khi "giao người" thành công.

Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội, sau mỗi lần trao đổi đều xóa toàn bộ nội dung nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đầu tháng 12/2024, sau khi tạo được lòng tin, nhóm đối tượng hướng dẫn nạn nhân trốn khỏi gia đình, bắt xe khách lên Lào Cai. Tại đây, Dũng đón và đưa bé gái về nhà để chờ thời cơ đưa sang Trung Quốc.

Để hợp thức hóa việc xuất cảnh, các đối tượng chụp ảnh căn cước của nạn nhân, nhờ làm giấy thông hành rồi hướng dẫn nạn nhân tự làm thủ tục qua cửa khẩu.

Ngay sau khi sang đến Hà Khẩu (Trung Quốc), bé gái bị hai người đàn ông ép lên ô tô đưa về huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam.

Tại đây, Hạng Thị Mua giao nạn nhân cho một người đàn ông Trung Quốc và nhận số tiền 90.000 Nhân dân tệ.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng chia nhau số tiền bất chính. Mua chi trả 14.000 Nhân dân tệ cho nhóm vận chuyển, chia cho Dũng 60.000 Nhân dân tệ. Dũng đổi số tiền này được khoảng 201 triệu đồng, chuyển cho Kh.172 triệu đồng, hưởng lợi 28 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Mua giữ lại 16.000 Nhân dân tệ, đổi được khoảng 54 triệu đồng, sau đó chuyển lại một phần theo thỏa thuận và hưởng lợi khoảng 20 triệu đồng. Các đối tượng khai đã sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu dùng cá nhân.

Sau khi thực hiện hành vi tội ác với chính đồng bào, người họ hàng thân tộc của mình, các đối tượng án binh bất động để nghe ngóng xem hành vi của chúng có bị phát hiện không. Riêng Hảng Seo Dũng sau khi phạm tội đã bỏ đi khỏi địa phương, lẩn trốn tại một khu công nghiệp cách Lào Cai 400km dưới vỏ bọc là một công nhân chất phác chăm chỉ.

Sau quá trình khẩn trương thu thập tài liệu, báo cáo Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, Bộ Tư lệnh BĐBP, lực lượng nghiệp vụ của đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tổ chức bắt giữ Hảng Seo Dũng và Hạng Thị Mua để xử lý nghiêm về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi theo điều 151 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt xử lý các đối tượng còn lại.

Qua vụ việc trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đưa ra những khuyến cáo khẩn cấp đến người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa: Tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng về viễn cảnh "lấy chồng nước ngoài giàu có", "việc nhẹ lương cao" mà không rõ nguồn gốc, thông tin người kết hôn. Cảnh giác với người lạ trên mạng xã hội: Các đối tượng thường dùng tài khoản ẩn danh trên facebook, messenger, zalo để làm quen, kết bạn, tạo lòng tin rồi thực hiện hành vi thao túng tâm lý, lừa gạt nạn nhân qua biên giới.

Các gia đình cần quản lý chặt chẽ con em, đặc biệt là trẻ vị thành niên, người chưa đủ tuổi thành niên để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin. Kịp thời tố giác tội phạm, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an hoặc Đồn Biên phòng nơi gần nhất để được tư vấn, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Tác giả: Quỳnh Chi (theo báo Lào Cai, Lao Động)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn