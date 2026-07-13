Giám đốc cầm đầu đường dây sản xuất thực phẩm giả bị đề nghị 26 năm tù

Ngày 13/7, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) từ 10-11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; từ 8-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và từ 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt cả ba tội danh, bị cáo Khiêm bị đề nghị từ 23 đến 26 năm tù.

Đại diện Viện kiểm sát xác định, bị cáo Khiêm là chủ mưu, cầm đầu trong dây sản xuất thực phẩm giả cho người già, trẻ em, hưởng lợi bất hợp pháp hàng chục tỷ đồng nên phải chịu mức án nặng nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Vợ bị cáo Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ (quản lý, điều hành Công ty Herbitech) bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 6-7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Huệ bị đề nghị từ 11-13 năm tù.

17 bị cáo khác trong vụ án đều là nhân viên Công ty Herbitech tùy theo tính chất, mức độ và hành vi phạm tội mà bị Viện kiểm sát đề nghị hình phạt từ 15 tháng án tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù về một trong các tội danh trên.

Theo đại diện Viện kiểm sát, vợ chồng bị cáo Khiêm-Huệ phạm tội vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận. Các bị cáo là người quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí, quyền hạn để chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Khiêm trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech.

Vì mục đích tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi vi phạm xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có.

Viện kiểm sát cáo buộc, Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng nhưng không đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.

Bị cáo Khiêm tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 118 mẫu sản phẩm thuộc 118 lô sản phẩm, đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã ban hành 3 kết luận giám định đối với 118 lô sản phẩm, kết luận 87 lô sản phẩm của 67 loại sản phẩm là hàng giả.

Công ty Herbitech đã tiêu thụ ra thị trường 67 loại sản phẩm không bảo đảm chất lượng, bị kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp gần 1,4 tỷ đồng.

Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính là hệ thống sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế và hệ thống sổ sách kê khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, nhằm không kê khai, kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp.

Ở hành vi vi phạm quy định về kế toán, Viện kiểm sát xác định, các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Ở hành vi rửa tiền, Viện kiểm sát xác định, từ năm 2018 đến năm 2024, Khiêm chỉ đạo các nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu phần lớn doanh thu bán hàng thực tế, không thực hiện kê khai, báo cáo thuế tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lợi nhuận, nhưng từ năm 2019 đến năm 2024, các báo cáo tài chính của Công ty Herbitech đều báo cáo lỗ, riêng năm 2018 báo cáo lợi nhuận sau thuế là 398 triệu đồng.

Điều tra xác định, tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech là hơn 54 tỷ đồng, là số tiền có được từ nguồn sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định kế toán.

Để hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, tháng 6/2023, Khiêm chỉ đạo vợ mình là Huệ thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech và Huệ đứng tên là Giám đốc.

Ngày 14/1/2025, Khiêm sử dụng Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech để cùng Công ty cổ phần An Việt Hòa Bình ký Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất số đối với thửa đất rộng 4.853m2 tại khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ) có thời hạn sử dụng 50 năm với số tiền là hơn 12,7 tỷ đồng.

Ngày 23/7/2025, Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, từ ngày 30/6/2023 đến ngày 4/7/2025, Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech đã thanh toán cho Công ty cổ phần An Việt Hòa Bình bốn lần với tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Khiêm còn chỉ đạo vợ sử dụng 91 triệu đồng liên quan cho khu đất, trong đó có chi phí duy tu cơ sở hạ tầng và chi phí thuê thiết kế nhà máy. Viện kiểm sát xác định, tổng số tiền bị cáo Khiêm đã dùng để đầu tư sinh lời là hơn 12,3 tỷ đồng, nguồn gốc từ tiền buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán mà có.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân