Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng, tạm giữ 11 đối tượng

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn qua không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có sự tham gia của nhiều đối tượng tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị.

Đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng thời điểm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 để lôi kéo các con bạc sát phạt. Trước đó, vào ngày 8/7/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các tổ công tác tiến hành áp sát, bắt giữ 11 đối tượng có liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của 11 đối tượng với các vai trò "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các đối tượng bị tạm giữ trong đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng. Ảnh: Công an Quảng Trị

Nhóm đối tượng trú tại thành phố Huế gồm: Trần Đình Lộc (SN 1986), Trần Hiệp (SN 1993), Võ Văn Phi (SN 1990), Trần Ngọc Được (SN 1995), Lê Trương Minh (SN 1982), và Nguyễn Thanh Quang (SN 1972).

Tang vật bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Quảng Trị

Nhóm đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị gồm: Bùi Quang Lĩnh (SN 1995), Nguyễn Văn Bình (SN 1987), Trần Tấn Cường (SN 2001), Trần Tuấn Anh (SN 1995), và Nguyễn Văn Hải (SN 1979).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây liên tỉnh này đã lên đến khoảng 400 tỷ đồng. Đến ngày 9/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chính thức ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: M.H (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn