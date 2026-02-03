Báo Mỹ 'tấm tắc' khen nhà ống với những đường cong mềm mại tại Đà Nẵng

Trên khu đất 5×21m tại Đà Nẵng, ngôi nhà được thiết kế cho một gia đình trẻ với mong muốn về một không gian sống đơn giản, tiện nghi và thoáng đãng. Ảnh: Quang Trần
Do không có công trình liền kề nào vào thời điểm xây dựng, khu đất được hưởng lợi từ ánh sáng tự nhiên và thông gió. Ảnh: Quang Trần
Tuy nhiên, thách thức chính là kiểm soát mức độ thông thoáng để tận dụng hiệu quả những lợi thế này trong khi vẫn đảm bảo sự riêng tư, và giải quyết những hạn chế điển hình của một nhà phố. Ảnh: Quang Trần
Không gian tầng 1 được tổ chức theo mặt bằng mở, liên thông phòng khách, bếp và khu vực ăn uống. Ảnh: Quang Trần
Cách bố trí này cho phép các hoạt động sinh hoạt diễn ra liên tục, hạn chế sự chia cắt và tăng khả năng tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh: Quang Trần
Các đường cong được sử dụng xuyên suốt tại lan can, vòm cửa, trần và mặt tiền làm mềm không gian, giảm cảm giác cứng nhắc thường thấy trong nhà phố. Ảnh: Quang Trần
Bề mặt bo tròn cũng góp phần dẫn dắt ánh sáng, mở rộng tầm nhìn và tạo cảm giác rộng rãi hơn khi di chuyển trong nhà. Ảnh: Quang Trần
Để đối phó với khí hậu nóng ẩm của miền Trung, ngôi nhà được bổ sung các lớp đệm gồm sân trước và sân sau nhằm giảm bức xạ trực tiếp, đồng thời tạo dòng gió xuyên suốt theo phương ngang. Ảnh: Quang Trần
Giếng trời bố trí ở trung tâm đóng vai trò cung cấp ánh sáng tự nhiên ổn định cho khu vực bếp – ăn, đồng thời thúc đẩy đối lưu không khí theo phương đứng. Ảnh: Quang Trần
Thiết kế lệch tầng hỗ trợ quá trình trao đổi khí, giúp không gian bên trong duy trì sự thông thoáng trong suốt ngày dài. Ảnh: Quang Trần
Mỗi khu vực chức năng đều được tính toán để đảm bảo điều kiện vi khí hậu phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng sống trong bối cảnh khu dân cư mật độ cao. Ảnh: Quang Trần
Gỗ, bê tông trần, sơn gai, sàn terrazzo và các chi tiết sắt được phối hợp một cách tiết chế. Ảnh: Quang Trần
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn