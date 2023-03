Băng cướp nhí ở Hải Phòng mang hung khí sang Thái Bình, Hải Dương "ăn hàng"

Trước đó, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo của bị hại về việc bị 6 đối tượng đi trên 3 xe mô tô không gắn biển kiểm soát chặn xe đe dọa lấy đi chiếc xe mô tô trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, xác định tính chất mức độ phức tạp của vụ việc, các đối tượng hoạt động có tổ chức, lãnh đạo Công an TP Thái Bình chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để xác minh điều tra.

10 đối tượng bị bắt giữ.





Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã khoanh vùng, truy vết các đối tượng xác định các đối tượng đều có độ tuổi còn rất trẻ, khi thực hiện hành vi phạm tội đều ngụy trang bằng các thủ đoạn tháo biển số, thay đổi quần áo sau khi thực hiện hành vi phạm tội, trên đường tẩu thoát các đối tượng đi xe với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường cũng như lực lượng chức năng nếu như bị phát hiện. Đáng chú ý, khi thực hiện hành vi cướp, các đối tượng mang theo dao, phóng lợn nếu như người bị hại chống trả đối tượng sẽ gây thương tích.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an các huyện của TP Hải Phòng bắt giữ 10 đối tượng đều sinh từ các năm 1999 đến 2007, thường trú tại các huyện An Dương, Tiên Yên, quận Hồng Bàng, quận Lê Chân, quận Kiến An của TP Hải Phòng.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận từ khoảng đầu tháng 3/2023, do thiếu tiền tiêu xài, không có việc làm ổn định, các đối tượng các tụ tập nhau sử dụng xe mô tô cá nhân, lợi dụng buổi tối, đường vắng ít người qua lại, sang các tỉnh Hải Dương, TP Thái Bình gặp người đi đường trên các đoạn đường vắng chặn xe, đe dọa cướp xe của người bị hại, nếu bị hại chống trả sẽ gây thương tích bằng dao, phóng lợn và các vũ khí, công cụ hỗ trợ mang theo. Sau khi cướp được xe sẽ thay đổi quần áo cho nhau để che mắt Cơ quan Công an.

Hiện, Công an TP Thái Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án và hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Tác giả: Bình Vân

Nguồn tin: cand.com.vn