UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2025

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường.

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2025

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng; tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Tổ công tác, tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng trình bày các báo cáo tại phiên họp

Phiên họp cũng đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025; Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An quý III, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện quý IV năm 2025.

Tại phiên họp, lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; những thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian qua; khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Đồng thời kiến nghị một số nội dung trong khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị hoàn thành công tác chi trả chế độ theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP trước ngày 15/10/2025 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các xã, phường kiện toàn Ban Quản lý dự án địa phương để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung khôi phục sản xuất sau mưa bão, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị cần làm tốt công tác cảnh báo thiên tai cho người dân; cần đánh giá tổng thể để lựa chọn, xây dựng các khu tái định cư phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng sinh kế bền vững cho nhân dân miền núi để ổn định cuộc sống

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang giải đáp một số nội dung liên quan đến việc phân cấp cho chính quyền cấp xã, phường

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận nội dung phiên họp

Nỗ lực tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2025

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của chính quyền xã, phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thời gian qua. Các lực lượng Công an, Quân sự đã không quản ngày đêm giúp Nhân dân, chính quyền khôi phục thiệt hại sau mưa bão theo tinh thần nước rút đến đâu khắc phục hậu quả ngay đến đó.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm là giai đoạn “nước rút”, cần nỗ lực tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo nội dung yêu cầu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh để khẩn trương khôi phục nhanh nhất hoạt động sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân. Chủ động theo dõi, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai, nhất là bão, lũ, sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và giảm nhẹ thiệt hại.

Từng ngành, lĩnh vực, địa phương phải rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong 9 tháng, bám sát kịch bản tăng trưởng cả năm 2025 là 9,5-10,5% để nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất nhằm bù đắp được các mục tiêu còn thiếu hụt. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ các dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để đóng góp vào tăng trưởng chung. Hỗ trợ thúc đẩy, khuyến khích tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá sản xuất tại địa phương và các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành rà soát lại dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh uỷ để hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại phiên họp tháng 10/2025. Đồng thời, chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện chi trả chính sách, chế độ người nghỉ việc theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP, bảo đảm hoàn thành việc chi trả trước ngày 15/10/2025 theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Tiếp tục nỗ lực, tập trung khắc phục, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các Sở, ban, ngành, địa phương theo ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước tổ chức rà soát, đánh giá khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phục vụ việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả; hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bảo đảm bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai ngay việc bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí đủ cán bộ, công chức chuyên môn về cơ sở; hoàn thành báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 15/10/2025. Cùng với đó, rà soát đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xác định tình trạng thừa, thiếu cán bộ của khối chính quyền từng xã, nguyên nhân, giải pháp khắc phục; tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 12/10/2025.

Đề nghị các Tổ công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp (theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 17/9/2025) tích cực bám sát các địa phương đã được phân công để nắm bắt tình hình và hướng dẫn, xử lý các khó khăn của địa phương, người dân và doanh nghiệp.

Lựa chọn triển khai những dự án mang tính chất động lực phát triển ở từng ngành, từng lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động, kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án trên địa bàn quản lý theo quy định. Đề nghị cấp uỷ chính quyền các xã, phường, lãnh đạo các Sở ngành tiếp tục nâng cao vai trò trong chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ thực hiện đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết nhanh, gọn, giảm thủ tục cải cách hành chính trong quá trình xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX đã thành công, tỉnh sẽ lựa chọn triển khai những dự án mang tính chất động lực phát triển ở từng ngành, từng lĩnh vực. Chủ tịch UBND tỉnh đã gợi mở một số nội dung như: Nghiên cứu đầu tư, sắp xếp, sử dụng tài sản công hợp lý; đầu tư xây dựng các trụ sở. Hoàn thiện cơ sở vật chất các trường điểm, bệnh viện tuyến tỉnh, cố gắng cân đối nguồn lực để xây dựng, cải tạo trường lớp, các trung tâm y tế ở khu vực miền Tây.

Đầu tư các tuyến đường để mở rộng không gian phát triển như tuyến Nghi Vạn – Đô Lương, các tuyến đường vành đai thành phố Vinh cũ, các tuyến đường ngang theo Quy hoạch dọc trục Vinh – Cửa Lò; tiếp tục nghiên cứu phương án xây dựng khu trung tâm hành chính cấp tỉnh về trục đường Vinh – Cửa Lò nhằm giảm tải ách tắc giao thông, giãn dân cư trung tâm thành phố về hướng phía Đông. Đồng thời mở rộng Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 để nâng cao năng lực vận tải ở phía Tây Nghệ An, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực này.

Tập trung triển khai các dự án động lực, trọng điểm, gồm: Cảng hàng không quốc tế Vinh; các khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; dự án điện khí LNG Quỳnh Lập; Cảng nước sâu Cửa Lò…

Sở Xây dựng chủ trì tham mưu lựa chọn công trình, dự án có ý nghĩa để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phối hợp các ngành để triển khai điều chỉnh sớm quy hoạch 2 bên đường Vinh – Cửa Lò, nghiên cứu phương án quy hoạch 2 bên các tuyến đường định hướng sẽ đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam khẩn trương cung cấp, bổ sung hồ sơ Đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan theo quy định. Sở Tài chính tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, sửa đổi các tiêu chí về Nông thôn mới, các sản phẩm OCOP…

Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026; khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sở Y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng sau mưa bão, lũ lụt; khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị khẩn trương tham mưu triển khai Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 05/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương Tập trung rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm và kỳ họp chuyên đề.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng. Các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp.

