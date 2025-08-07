Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2025

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, trong tháng 7, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của mưa lũ tại các xã địa bàn miền Tây nhưng nhìn chung tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025 của tỉnh đạt một số kết quả tích cực.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 20,64% và 7 tháng tăng 15,77% so cùng kỳ. Một số ngành dịch vụ như tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 7 tháng tăng 14,8%; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 7 tháng ước đạt trên 2,3 tỷ USD, tăng 32,69%… Thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước thực hiện 15.553 tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/7/2025, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 4.111,933 tỷ đồng, đạt 40,65% tổng kế hoạch và đạt 45,34% kế hoạch đã giao đầu năm. Một số nguồn vốn đạt khá như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 76%, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân đạt 46,35%, nguồn thu sử dụng đất đạt 55,61%.

Trong tháng 7, toàn tỉnh đã cấp mới cho 12 dự án; điều chỉnh 14 lượt dự án. Lũy kế 7 tháng, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 18.376,0 tỷ đồng. Tuy nhiên, về thu hút đầu tư vẫn còn đạt thấp so với cùng kỳ năm 2024, chỉ bằng 75,5%. Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 09 dự án, điều chỉnh vốn cho 09 dự án, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 319,7 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đối với mục tiêu tăng trưởng, ngày 05/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng và các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tăng trưởng năm 2025 đạt 8,3-8,5%, trong đó, Chính phủ cũng đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của các địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, riêng tỉnh Nghệ An được điều chỉnh từ 10,5% xuống 9%.

Mặc dù, Chính phủ điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng của tỉnh, tuy nhiên UBND tỉnh vẫn tập trung chỉ đạo để tiếp tục thực hiện theo kịch bản đã đề ra, đó là đạt mục tiêu tăng trưởng từ 9,5-10,5%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề xuất một số giải pháp trong việc điều động nhân lực thực hiện chuyển đổi số tại các địa phương cấp xã và đề xuất cần có cơ chế chính sách để hỗ trợ cho lực lượng này

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị cần quan tâm, đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ, động viên cán bộ cơ sở

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư phường Trường Vinh Phan Đức Đồng nêu lên một số khó khăn qua 01 tháng vận hành chính quyền địa phương 02 cấp

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trao đổi về việc sắp xếp bố trí cán bộ ở một số đơn vị khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, điều quan trọng là vận hành tốt chính quyền địa phương 02 cấp. Bởi vậy, tại phiên họp, nhiều ý kiến đã tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc sau 01 tháng vận hành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trong triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Trung ương của UBND tỉnh, các ngành, địa phương trong thời gian qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khi chính quyền địa phương 02 cấp vừa mới đi vào vận hành và nhất là thời điểm vừa qua trên địa bàn các xã miền Tây bị chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra.

Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất với báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước mắt, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó ưu tiên cao nhất cho việc nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân, nhất là những người dân bị mất nhà; bảo đảm tất cả học sinh phải được đến trường đúng dịp khai giảng.

Tiếp đó là tập trung khắc phục nhanh nhất các công trình hạ tầng thiết yếu để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, từng bước hoàn thiện để chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng và chất lượng, nhất là cán bộ chuyên môn. Trong quá trình làm việc, bên cạnh kiểm tra, đôn đốc cần phải quan tâm, đồng hành hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng, động viên cán bộ. UBND tỉnh cần sớm tổ chức hội nghị sơ kết 01 tháng vận hành chính quyền địa phương 02 cấp để nhìn nhận, đánh giá được những bất cập, khó khăn để kịp thời tháo gỡ. Có giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để vận hành chính quyền 02 cấp thực sự hiệu quả. Đồng thời, giao UBND tỉnh nghiên cứu tổ chức triển khai các Tổ công tác xuống các địa bàn cơ sở để hỗ trợ, “cầm tay, chỉ việc” giúp cán bộ các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Song song với đó, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính một cách thực chất. Rà soát các khu vực còn dư địa để thúc đẩy phát triển.

Tiếp tục quản lý tốt thu chi ngân sách; tập trung thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, các khu tái định cư. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; vận dụng cơ chế để bổ sung lực lượng học sinh sinh viên, cán bộ giáo viên tham gia thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở.

Liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, triển khai năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo đặc biệt quan tâm đảm bảo các điều kiện để các em học sinh ở khu vực miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng bão lụt được trở lại học bình thường ngay khi vào năm học mới. Cùng với đó tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực giải quyết việc làm, an sinh xã hội; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Trong phiên họp sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về phương án sử dụng các nguồn kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra; nghe và cho ý kiến về chủ trương dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Đồng thời, cho ý kiến vào các Báo cáo, gồm: Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn