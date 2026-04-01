Bạn gái của con trai ông trùm Ukraine bị sát hại ở Bali lên tiếng

Igor Komarov bị bắt cóc và sát hại khi đang du lịch Bali với bạn gái. Ảnh: yeva_mishalova/Instagram

Đầu tháng 4, blogger người Ukraine Yeva Mishalova lần đầu lên tiếng sau thời gian dài im lặng. Cô cho biết: "Tôi đã im lặng trong một thời gian dài. Tôi muốn chân thành cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ mình".

Cô cho biết đang trải qua giai đoạn rất khó khăn và chủ yếu ở bên gia đình hoặc một mình để hồi phục tinh thần, theo Ladbible.

"Tôi đang làm việc với chuyên gia tâm lý, cố gắng chữa lành và lắng nghe bản thân", Yeva nói, đồng thời khẳng định đang hợp tác với cơ quan điều tra.

Yeva cũng kêu gọi cộng đồng không lan truyền tin đồn và tôn trọng không gian riêng tư, cho biết hiện chưa thể trở lại cuộc sống bình thường và sẽ hạn chế xuất hiện công khai.

Trong một chia sẻ sau đó, Yeva tiếp tục gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm và động viên cô.

Cô mô tả cảm xúc của mình thay đổi liên tục từng ngày: "Có những lúc tôi đi ngủ với cảm giác như cuộc sống không còn ý nghĩa, nhưng sáng hôm sau lại nghĩ mình cần phải mạnh mẽ hơn. Nỗi đau đến theo từng đợt, và mỗi người sẽ trải qua mất mát theo cách riêng".

Cái chết của Igor Komarov - con trai của Sergey Komarov, một nhân vật được cho là có tiếng trong giới tội phạm tại thành phố Kramatorsk - gây chấn động dư luận. Vụ việc thu hút chú ý khi xuất hiện nghi vấn hoạt động trên mạng xã hội của bạn gái anh có thể đã vô tình để lộ vị trí cho nhóm sát hại.

Igor, 28 tuổi, được cho là đang cùng Yeva du lịch tại Bali vào tháng 2 để đón lễ Valentine 14/2. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, anh bất ngờ mất tích. Ngày 19/2, một đoạn video lan truyền trên Telegram cho thấy Igor trong tình trạng bị tra tấn. Trong video, anh nói những kẻ bắt cóc đang đòi số tiền chuộc lên tới 10 triệu USD.

Vài ngày tiếp theo, các phần thi thể được phát hiện trên một bãi biển. Kết quả xét nghiệm DNA xác nhận đó là của Igor. Đến ngày 27/2, cảnh sát phát hiện phần đầu của nạn nhân, và các phân tích cho thấy anh đã bị sát hại khoảng 3 ngày trước đó. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn