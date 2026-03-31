Bà ngoại 38 tuổi bị nhầm là chị em sinh đôi với con gái

Brittany Desborough (tóc nâu) thường xuyên bị nhầm là chị em sinh đôi với con gái 20 tuổi.

Brittany Desborough được cư dân mạng gọi là “bà ngoại nóng bỏng nhất thế giới” sau khi con gái cô, Makenzie, sinh con cách đây 2 năm.

Người mẹ 4 con đến từ bang California (Mỹ) mang thai Makenzie khi mới 17 tuổi. Khi Makenzie bước vào tuổi dậy thì, hai mẹ con thường nhận được rất nhiều sự chú ý vì ngoại hình giống nhau.

“Rất nhiều người nhầm chúng tôi là chị em hoặc cặp sinh đôi. Họ tỏ ra bối rối khi tôi nói rằng thực ra chúng tôi là mẹ con. Thậm chí, có người còn nghĩ Makenzie là mẹ của tôi. May mắn là con bé luôn thấy điều đó rất buồn cười”, Brittany chia sẻ.

Brittany gặp chồng là Chris (39 tuổi) tại một bữa tiệc thời đi học. Chỉ sau 8 tháng yêu chóng vánh, hai người đính hôn. Vài tháng sau đó, Brittany phát hiện mình mang thai.

Nhớ lại nỗi lo ban đầu rằng việc có con khi còn tuổi teen sẽ “hủy hoại” cuộc đời, Brittany nói: “Tôi biết Chris muốn có con ngay, nhưng cả hai khi đó còn quá trẻ. May mắn là anh ấy rất vui mừng”.

Nhìn lại những khó khăn đã trải qua, cô nói thêm: “Trong khi bạn bè tôi còn đang tiệc tùng và nộp đơn vào đại học, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trưởng thành”

Sau đó, cặp đôi tiếp tục có thêm các con: Savannah (11 tuổi), Charlie (9 tuổi) và Hunter (2 tuổi).

Hai mẹ con đã quá quen với việc bị nhầm lẫn vai vế.

Thường ngày, Brittany duy trì quy trình chăm sóc da nghiêm ngặt để giữ vẻ ngoài trẻ trung, gồm: sữa rửa mặt, axit glycolic, niacinamide và kẽm, kem dưỡng dạng gel, dầu squalane, Vaseline và miếng dán chống nếp nhăn vùng mắt.

Chỉ vài tháng sau khi sinh con út Hunter, Brittany bất ngờ phát hiện con gái mình, khi đó 18 tuổi, cũng mang thai. “Thấy con bé nằm co rúm người lại, tôi chỉ thấy thương. Tôi và Chris đã hỗ trợ con vượt qua”, người mẹ kể.

Hiện tại, vợ chồng Brittany xây thêm một khu nhà phụ để Makenzie và con trai cô, bé Banks, có không gian riêng.

Brittany nói thêm: “Thật kỳ lạ khi có cháu trai và con trai sinh cách nhau chưa đến một năm. Hunter rất yêu quý cháu mình”.

Tác giả: Ngân Anh

Nguồn tin: znews.vn