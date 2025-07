Bà con vùng lũ Nghệ An: 'Nước lũ lên nhanh quá, trở tay không kịp'

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 (bão Wipha) theo chỉ đạo với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, hoàn lưu bão gây ra.