Nghệ An: Nước lũ chia cắt quốc lộ 7, ngập sâu hơn 1m

Ông Lê Hồng Vinh - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (bên phải) - kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ do bão số 3 ở xã Con Cuông sáng 23-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước lũ chia cắt quốc lộ 7

Đây là đoạn quốc lộ 7 đang bị ngập sâu hơn 1m khiến giao thông từ các địa phương miền xuôi lên các xã miền núi như Tương Dương, Mường Xén - những xã bị ngập lụt do mưa lũ từ đêm 22-7 - bị chia cắt.

Tại đây, lực lượng chức năng đã cắm biển cấm xe cộ để đảm bảo an toàn khi nước sông Lam dâng lên, gây ngập quốc lộ 7. Theo đơn vị quản lý đường bộ, từ xã Con Cuông lên xã Mường Xén khoảng 100km có nhiều đoạn ngập sâu nên giao thông tạm thời bị chia cắt.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình mưa lũ, nguy cơ sạt lở và diễn biến tại các hồ, đập thủy lợi, ông Vinh yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân tuyệt đối không đánh bắt cá, trục vớt gỗ hay qua lại dọc sông nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Bố trí nhân lực, phương tiện, đặc biệt là tàu, ca nô để hỗ trợ di dời, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng, không để ai thiếu thốn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân; đồng thời nhanh chóng khôi phục đời sống và sản xuất.

Ông Vinh đồng thời lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hồ, đập, kịp thời phát hiện và xử lý những sự cố tiềm ẩn, vận hành bảo đảm an toàn công trình.

Lực lượng quân đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An dùng xuồng cứu hộ đưa người dân tới khu vực an toàn

Lũ ở Tương Dương đang rút chậm

Tiếp đó, ông Vinh đã đến kiểm tra cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mồng - dự án thủy lợi, thủy điện trọng điểm của khu vực, được xây dựng trên sông Hiếu.

Hồ có diện tích lòng hồ khoảng 25km², chủ yếu thuộc các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn (cũ) của Nghệ An và một phần huyện Như Xuân (cũ) của Thanh Hóa. Công trình đầu mối đặt tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp (cũ), nay là xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An.

Ở giai đoạn 1, hồ có dung tích thiết kế 225 triệu m³, với 8 trạm bơm lấy nước dọc sông Hiếu và một nhà máy thủy điện công suất 45MW. Dự án được Chính phủ yêu cầu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 31-12-2025.

Ngày 22-7, do mưa lớn nên mực nước thượng lưu hồ đạt 71,1m, cao hơn ngưỡng tràn bê tông (63,6m). Hiện hồ chưa tích nước nên đang tiêu tự do qua các cửa. Công trình vẫn vận hành bình thường, đảm bảo an toàn.

Dọc quốc lộ 48 đoạn qua xã Châu Bình còn khoảng 350m ngập, độ sâu ngập trung bình 1,5m - ô tô, xe máy chưa thể đi qua. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã bố trí hai xuồng máy túc trực từ sáng để vận chuyển, hỗ trợ người dân qua lại.

Trưa 23-7, thông tin với Tuổi Trẻ Online, chính quyền các địa phương cho biết nước lũ tại xã Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (cũ) đang rút, người dân bắt đầu dọn bùn lũ. Còn tại xã Tương Dương nước cũng đang rút chậm.

Khu vực dân cư xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An nhiều nơi bị ngập sâu trưa 23-7

Xuồng cứu hộ tiếp cận nhà dân

Nhà dân ở xã Con Cuông bị ngập hơn 1m

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản

Quốc lộ 7 qua khu vực eo Vực Bồng, xã Con Cuông ngập sâu

Lực lượng chức năng cắm biển cấm người và xe cộ qua lại trên quốc lộ 7 qua đoạn ngập sâu

Quốc lộ 7 ngập sâu nên xe cộ chưa qua được

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ