Ăn mì tôm nhiều có gây tăng cân không?

Mì gói và giá trị dinh dưỡng

Mì ăn liền được phát minh từ thập niên 1950 và nhanh chóng trở thành thực phẩm phổ biến toàn cầu nhờ dễ chế biến, giá rẻ và tiện lợi. Chỉ mất vài phút, người dùng đã có ngay bát mì nóng hổi, giúp “chữa cháy” cơn đói.

Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm nhanh gọn, mì gói tiềm ẩn nhiều vấn đề. Một gói mì thường chứa 687 - 830 mg natri (tương đương 28 - 34% lượng natri khuyến nghị trong ngày) và 7 - 11 g chất béo (11 - 17% nhu cầu chất béo hàng ngày). Ngoài ra, gói gia vị đi kèm còn chứa nhiều bột ngọt.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, chỉ khoảng 1-2% dân số dị ứng với bột ngọt, với triệu chứng nóng bừng, đỏ mặt, đau đầu. Nhưng ngay cả người bình thường cũng được khuyến cáo không nên lạm dụng mì ăn liền, đặc biệt là phần gói súp chứa nhiều muối và chất điều vị.

Những đối tượng nên hạn chế ăn mì tôm bao gồm: Người bị cao huyết áp; Người đang dùng thuốc lợi tiểu, thuốc chống trầm cảm nhóm MAO; Người bị suy tim.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng mì ăn liền, đặc biệt là phần gói súp chứa nhiều muối và chất điều vị

Ăn mì tôm có gây tăng cân?

Các nghiên cứu xếp mì tôm vào nhóm thực phẩm siêu chế biến - loại chứa nhiều muối, đường, chất béo, chất phụ gia và ít dưỡng chất tự nhiên.

Theo một khảo sát tại Mỹ, hơn một nửa khẩu phần ăn của người dân đến từ thực phẩm siêu chế biến. Đây cũng là nhóm thực phẩm chiếm tới 90% lượng đường bổ sung, vốn liên quan trực tiếp đến các vấn đề sức khỏe như: Tăng cân, béo phì; Đái tháo đường type 2; Bệnh tim mạch; Sâu răng.

Các chuyên gia cảnh báo, chỉ cần dư thừa 50-100 kcal/ngày cũng đủ gây tăng cân dần theo thời gian. Ăn nhiều mì gói - vốn giàu chất béo, muối và dễ gây thèm ăn, có thể khiến năng lượng nạp vào vượt mức cần thiết, từ đó làm tăng cân.

Làm sao để ăn mì tôm an toàn hơn?

Dù không phải là thực phẩm lành mạnh, mì gói vẫn được nhiều người sử dụng do tính tiện lợi. Để giảm tác hại, chuyên gia khuyến nghị:

Không nên ăn mì tôm quá 1-2 lần/tuần.

Hạn chế dùng gói gia vị kèm theo, có thể thay bằng rau xanh, thịt, trứng để bổ sung dinh dưỡng.

Uống nhiều nước, kết hợp chế độ ăn đa dạng, nhiều thực phẩm tươi.

Có thể thấy, mì tôm không trực tiếp gây tăng cân nếu ăn điều độ, nhưng việc tiêu thụ thường xuyên và thiếu kiểm soát có thể dẫn đến thừa năng lượng, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Cách tốt nhất là coi mì tôm như giải pháp tạm thời, không phải món ăn thay thế bữa chính.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn