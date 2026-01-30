Thái Lan: Nổ nhà máy pháo hoa ở Suphan Buri khiến nhiều người thương vong

Ảnh: nationthailand.com

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn tin từ Văn phòng Quan hệ công chúng tỉnh Suphan Buri cho biết vụ nổ xảy ra tại phường Rai Rod, quận Don Chedi, tỉnh Suphan Buri. Tòa nhà một tầng của nhà máy đã bị phá hủy hoàn toàn và nhiều công trình xung quanh cũng bị hư hại. Trong số các nạn nhân có một người đàn ông 58 tuổi đã được xác nhận tử vong, trong khi 3 người đàn ông khác bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Don Chedi.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn công cộng, vì lo ngại khả năng có thể xảy ra thêm các vụ nổ khác. Các đội cứu hộ hiện đang ưu tiên cho nhân viên y tế tiếp cận hiện trường và yêu cầu người dân tránh xa khu vực, nhường đường cho các phương tiện khẩn cấp.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Tác giả: Đỗ Sinh

Nguồn tin: baotintuc.vn