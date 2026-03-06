Algeria: Rơi máy bay vận tải quân sự, 2 thành viên phi hành đoàn tử vong

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết một máy bay vận tải quân sự của nước này đã bị rơi chiều 5/3, ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Boufarik, khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Algeria, chiếc Beechcraft 1900 gặp nạn trong một chuyến bay theo kế hoạch.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có tổng cộng 6 thành viên phi hành đoàn. 4 người bị thương đã được chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Trung ương Quân đội Algeria.

Đại tướng Saïd Chanegriha, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chúc những người bị thương sớm hồi phục.

Nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân vụ tai nạn và cho biết các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Beechcraft 1900 là dòng máy bay 2 động cơ cánh quạt do hãng Beechcraft (Mỹ) chế tạo có sức chở khoảng 19 hành khách, tầm bay hơn 2.000 km và được đánh giá là có khả năng cất hạ cánh trên các đường băng ngắn, phù hợp với nhiều điều kiện khai thác khác nhau./.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn