Bé gái bị đuối nước, 5 người nhảy xuống cứu, tất cả đều tử vong

Tại Motihari, huyện East Champaran, Bihar, Ấn Độ, 6 trẻ em đã chết đuối vào tối ngày 3/3. Vụ việc xảy ra tại xã Rakhawa thuộc khu vực đồn cảnh sát Kesaria, khi các em đang đi tắm.

Ngay khi tin tức về vụ việc lan truyền, cả làng chìm trong tang thương và một lượng lớn người dân đã tập trung bên hố nước.

Theo người dân địa phương, tất cả trẻ em đã đi tắm vào buổi chiều. Một bé gái đi vào vùng nước sâu và bắt đầu chết đuối. Trong nỗ lực cứu em, 5 em nhỏ khác đã lần lượt tử vong. Những người trên bờ sông nhìn thấy các em nhỏ chết đuối và hô hoán cầu cứu, nhưng khi họ đến nơi thì tất cả các em đã biến mất.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TOI

Khi hay tin về vụ việc, chính quyền địa phương và cảnh sát đã đến hiện trường. Với sự giúp đỡ của dân làng và các thợ lặn, thi thể của tất cả các em nhỏ đã được vớt lên. Ngay khi các thi thể được tìm thấy, các thành viên trong gia đình bật khóc nức nở. Trong số những đứa trẻ bị đuối nước có 5 bé gái và một bé trai.

Sau vụ việc, không khí đau buồn đã lan rộng khắp toàn bộ khu vực Rakhawa Panchayat. Trưởng đồn cảnh sát Kesaria cho biết tất cả các thi thể đã được tìm thấy và các thủ tục pháp lý tiếp theo đang được tiến hành. Chính quyền đã kêu gọi người dân không nên cho trẻ em một mình đi tắm ở sông hoặc ao hồ để tránh những tai nạn thương tâm như vậy.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn