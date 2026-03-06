Nghệ An: Tổng rà soát, kiểm tra cư trú phục vụ bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031

Những ngày cuối tháng 2 năm 2026, dọc theo dải biên cương từ các xã Quế Phong, Quỳ Châu ngược lên Tương Dương, Mường Xén, Nậm Cắn… (Nghệ An) cờ hoa và băng rôn khẩu hiệu được trang hoàng trên những cung đường và nếp nhà sàn. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Theo Công văn số 2000/UBND-NC ngày 3/3/2026 của UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú, đồng thời tổ chức rà soát, kiểm tra một cách đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ công tác bầu cử. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang ý nghĩa chính trị - pháp lý, vừa gắn với yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dân cư trong giai đoạn mới.

Lực lượng Công an được xác định là nòng cốt trong triển khai. Cụ thể, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định. Song song với đó, Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở rà soát, kiểm tra và tuyên truyền pháp luật về cư trú hoạt động hiệu quả, nhất là tại những địa bàn đông dân cư, nhiều biến động.

Công tác truyền thông được đặt ra yêu cầu phải đi trước một bước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tăng cường xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự phản ánh mục đích, ý nghĩa của đợt tổng rà soát; phổ biến rõ quyền, nghĩa vụ của công dân trong đăng ký, quản lý cư trú. Qua đó, giúp người dân hiểu, đồng thuận và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, hạn chế tâm lý e ngại hoặc thờ ơ.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường được yêu cầu tổ chức tuyên truyền sâu rộng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trọng tâm là các chủ cơ sở cho thuê trọ, cơ sở sản xuất - kinh doanh, người lao động ngoại tỉnh, học sinh, sinh viên - những nhóm có biến động cư trú lớn. Các lực lượng ở cơ sở được huy động phối hợp chặt chẽ với tổ công tác do Công an cấp xã làm nòng cốt, bảo đảm việc rà soát được thực hiện thống nhất, không chồng chéo, không gây xáo trộn đời sống nhân dân.

Không chỉ phục vụ trực tiếp cho bầu cử, đợt tổng rà soát, kiểm tra cư trú lần này còn hướng tới mục tiêu lâu dài là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục cư trú. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

