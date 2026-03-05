Xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo vào ngày 30/3

Theo kế hoạch, ngày 30/3 tới TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử 23 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị liên quan.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Quang Chiều; 5 kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội sẽ tham gia phiên tòa.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng.

Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ Hoàng Văn Thắng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Bị truy tố cùng tội danh là các bị can Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), Bộ NN&PTNT; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân bị cáo buộc phạm 3 tội danh, gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng và một số lãnh đạo, cán bộ Cục QLXDCT nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng thầu.

Bị can Nguyễn Văn Dân vi phạm đấu thầu bằng cách chi tiền để các Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, giúp doanh nghiệp của mình có lợi thế trúng thầu.

Theo cáo trạng, hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cách Tạng. Việc ông Dân vi phạm đấu thầu đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố xác định, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng, liên quan dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An).

