Cứu thành công bé trai 27 tháng tuổi ngừng thở do hóc hạt nhãn

Bệnh nhi là cháu N.M.A. (27 tháng tuổi, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh), nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, ngừng thở và mất hoàn toàn phản xạ.

Hạt nhãn bé cháu N.M.A. bị hóc tắc nghẽn đường thở. (Ảnh: VĐ).

Theo thông tin từ gia đình, trong lúc đang ăn nhãn tại nhà, cháu A. bất ngờ bị hóc hạt dẫn đến tắc nghẽn đường thở. Dù người thân đã nỗ lực sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả, khiến trẻ rơi vào trạng thái nguy hiểm và nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, kíp trực cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quỳ Châu đã lập tức triển khai các biện pháp hồi sức khẩn cấp. Các bác sĩ tiến hành thực hiện nghiệm pháp Heimlich phối hợp với ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp tích cực. Qua thăm khám nhanh, kíp trực phát hiện một hạt nhãn mắc kẹt sâu trong đường thở và đã nhanh chóng gắp bỏ dị vật, khai thông đường hô hấp cho trẻ.

Sau khoảng 5 đến 8 phút hồi sức tích cực, bệnh nhi bắt đầu hồng hào trở lại, nhịp tim và nhịp thở dần ổn định, chỉ số SpO₂ cải thiện rõ rệt khi được hỗ trợ thở oxy. Hiện tại, cháu A. đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại đơn nguyên hồi sức của trung tâm.

Cấp cứu tích cực cháu N.M.A. hóc hạt nhãn. (Ảnh: VĐ).

Qua sự việc này, các bác sĩ cảnh báo hóc dị vật là tai nạn sinh hoạt thường gặp và cực kỳ nguy hiểm ở trẻ nhỏ, đặc biệt là với các loại hạt quả như nhãn, vải hay lạc. Nếu không được xử trí đúng cách và kịp thời, trẻ có thể bị ngừng tim, ngừng thở dẫn đến tử vong hoặc di chứng não nặng nề. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần hết sức thận trọng khi cho trẻ ăn các loại thực phẩm nhỏ có hạt, đồng thời nên chủ động trang bị kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu để có thể xử lý tại chỗ trước khi đưa trẻ đến cơ sở y tế nơi gần nhất.

