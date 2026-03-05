Tông xe điên cuồng vào bàn nhậu của vợ cũ ở Thái Lan

Cú tông trực diện của tài xế khiến 7 người bị thương. Ảnh: RedSkullxxx/X.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối 2/3 tại một quán ăn ở xã Chanthop Phet, huyện Ban Kruat, tỉnh Buriram, Thái Lan. Theo Khaosod, cảnh sát Ban Kruat và lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về một chiếc xe đâm sầm vào bàn nhậu, gây hư hỏng nặng phần đầu xe và chỗ ngồi.

Vụ va chạm khiến 7 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ chấn thương nặng. Bà Pensri, vợ cũ của tài xế, may mắn chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến Bệnh viện Ban Kruat để điều trị.

Đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm người đang ngồi quanh bàn nhậu thì bất ngờ ánh đèn pha của ôtô rọi vào. Ai nấy đều hoảng loạn tìm cách tháo chạy nhưng không kịp. Chỉ vài giây sau, chiếc xe màu trắng đã tông thẳng vào đám đông.

Theo Thaiger, một nhân chứng cho biết cả nhóm đang tụ tập để chúc mừng một người bạn sắp đi nước ngoài. Người này cũng nhấn mạnh chiếc xe đã lượn lờ qua quán 1-2 lần trước khi bất ngờ tăng tốc và tông trực diện vào các nạn nhân.

Tình trạng chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Khaosod.

Một người thân của bà Pensri cho biết sự ghen tuông có khả năng cao là động cơ của hành động trên. Tài xế 62 tuổi đã chia tay bà Pensri khoảng 15 ngày trước đó. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, một viên cảnh sát trẻ, người được cho là đang hẹn hò với bà Pensri sau khi chia tay, cũng có mặt tại bàn ăn.

Tuy nhiên, người đàn ông 62 tuổi phủ nhận việc cố ý gây án. Ông giải thích với cơ quan chức năng rằng điện thoại di động của mình bị rơi xuống sàn xe khi đang lái, khiến ông phải cúi xuống nhặt. Khi ngẩng đầu lên, chiếc xe đã lao vào nhà hàng.

"Tôi đã 62 tuổi, trong khi cô ấy mới 34. Chúng tôi đã sống với nhau 6-7 năm. Nếu cô ấy tìm được người mới, tôi không hề bận tâm", nam tài xế nói. Ông nói thêm bản thân đã biết vợ cũ đã bắt đầu gặp gỡ một cảnh sát sau khi chia tay nhưng khẳng định mình không hề ghen.

Cảnh sát cho biết đơn vị không hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích của tài xế và đang tiếp tục thu thập chứng cứ, thẩm vấn những người liên quan để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

