3 người nghi ngộ độc sau bữa ăn gia đình

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 5-3 đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương xác minh, điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Chiềng Pàn, phường Mộc Châu.

Điều trị bệnh nhân ngộ độc tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo thông tin ban đầu, ngày 4-3 có 10 người cùng ăn bữa trưa tại một gia đình ở bản Chiềng Pàn. Sau bữa ăn, 3 người xuất hiện triệu chứng nặng như co giật toàn thân, hôn mê và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Sơn La chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với bệnh viện đang điều trị bệnh nhân để tập trung nguồn lực cứu chữa, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, khẩn trương liên hệ những người đã tham gia bữa ăn để theo dõi sức khỏe; phối hợp điều tra, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, truy xuất nguồn gốc để xác định nguyên nhân và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có.

Cơ quan này cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, không dùng thực phẩm quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường.

Đề nghị Sở Y tế Sơn La theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật thông tin hằng ngày, chủ động truyền thông cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng và sớm công bố kết quả điều tra.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động