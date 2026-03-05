Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Nậm Cắn, Mường Xén, Mường Típ

Tại xã Nậm Cắn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác đã kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 2 ở bản Trường Sơn, khu vực bỏ phiếu số 4 tại bản Noọng Dẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu số 2 ở bản Trường Sơn. Theo danh sách niêm yết cử tri, số cử tri tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử này là 1.013 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh lưu ý với Tổ bầu cử ở bản Trường Sơn về việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu

Tại khu vực bỏ phiếu số 4 ở bản Noọng Dẻ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới

Khu vực bầu cử tại bản Noọng Dẻ đã được trang trí hướng tới Ngày hội của toàn dân sắp tới

Tại xã Mường Xén, đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 tại Nhà văn hóa Bản Cành, khu vực bỏ phiếu số 1 tại nhà văn hóa bản Hòa Sơn và khu vực bỏ phiếu số 2 tại Nhà văn hóa xóm 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra bảng niêm yết danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 5 tại Nhà văn hóa Bản Cành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh hướng dẫn việc bố trí bàn hướng dẫn, bàn ghi phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 tại Nhà văn hóa xóm

Tại khu vực bỏ phiếu ở Nhà văn hóa bản Hòa Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh lưu ý cần công tác vệ sinh môi trường tại điểm bỏ phiếu

Tại các địa phương đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sự chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù các xã miền núi còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, song các địa phương đã chủ động khắc phục, triển khai khá đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Anh-tin-baiKiểm tra tại khu vực bầu cử số 3 bản Chà Lạt xã Mường Típ (là khu vực sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 bản Ta Đo xã Mường Típ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị Tổ bầu cử bố trí cơ sở vật chất, sắp xếp các bàn hướng dẫn phù hợp

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung còn thiếu, nhất là việc lập, rà soát danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác, tạo điều kiện để các công dân đủ điều kiện đều được tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức phù hợp từng địa bàn; kết hợp hiệu quả giữa các phương tiện hiện đại như mạng xã hội với các kênh truyền thống là hệ thống loa truyền thanh, họp dân, đến từng thôn, bản, hộ gia đình; đồng thời tăng cường tuyên truyền trực quan như pano, áp phích, xe thông tin lưu động… với thời lượng và khung giờ hợp lý, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong ngày bầu cử, các địa phương cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cử tri như khu vực ghi phiếu, bàn hướng dẫn, bố trí cán bộ hỗ trợ, sắp xếp phòng bỏ phiếu, khu vực chờ, nước uống… bảo đảm thuận tiện, an toàn và đúng quy định.

