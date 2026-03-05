Tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka khiến hơn 80 người chết

Phát biểu tại Lầu Năm Góc trong buổi họp báo ngày 4/3, Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết, chiếc tàu chiến Iran tin rằng “đang an toàn trong vùng biển quốc tế”, nhưng cuối cùng đã bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm bằng một quả ngư lôi. Theo giới chức Sri Lanka, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào tàu khu trục IRIS Dena, khi con tàu này đang trên đường trở về Iran từ một cảng ở phía đông Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Sri Lanka cho biết có khoảng 180 người trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hải quân Sri Lanka đã phát động chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu. Đến nay, 32 người đã được cứu sống và đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố cảng Galle.

Người phát ngôn Hải quân Sri Lanka cho biết, các tàu cứu hộ khi đến hiện trường chỉ quan sát thấy một vệt dầu loang trên biển. Ông nói thêm rằng vụ việc xảy ra ngoài vùng biển Sri Lanka, nhưng nước này vẫn cam kết hỗ trợ hoạt động cứu nạn.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tàu IRIS Dena trước đó đã tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương do Ấn Độ tổ chức tại Vịnh Bengal từ ngày 18- 25/2 và đang trên đường quay trở về Iran.

Cũng tại buổi họp báo sáng 4/3 của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Hegseth cho biết, chiến dịch của Mỹ tại Iran có thể kéo dài tới 8 tuần và giới hạn duy nhất của chiến dịch là mong muốn của Tổng thống Trump.

