Chính thức: U23 Việt Nam được mời đá giao hữu ở Trung Quốc thay U23 Iran

Vào cuối tháng 3/2026, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) sẽ tổ chức giải giao hữu ở tỉnh Thiểm Tây dành cho U23 Trung Quốc và 3 đội khách mời. Mục tiêu là tạo ra các trận đấu tích lũy kinh nghiệm cho lứa cầu thủ U23, chuẩn bị tham dự ASIAD 20.

Ảnh: AFC.

Ban đầu, CFA mời ba đội là U23 Iran, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan. Theo báo chí Trung Quốc, CFA chốt các khách mời như vậy để U23 Trung Quốc có cơ hội chạm trán nhiều đối thủ khác nhau thay vì đá nhiều trận với những đội bóng U23 quen thuộc như Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc.

Tuy vậy, tình hình bất ổn ở quê nhà khiến U23 Iran đã quyết định rút lui khỏi giải. Để thay thế cho U23 Iran, CFA đã ngay lập tức gửi lời mời U23 Việt Nam và được chấp thuận.

Như vậy, 4 đội sẽ tham dự giải đấu giao hữu U23 quốc tế ở Trung Quốc tháng 3/2026 sẽ là U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan.

Giải đấu sẽ diễn ra tại sân vận động của thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Các trận đấu sẽ diễn ra từ 25 đến 31/3/2026.

