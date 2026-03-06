CAS bác kháng cáo của Malaysia trong vụ cầu thủ nhập tịch gian dối

Bảy cầu thủ liên quan gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) và Hector Hevel (Hà Lan). Theo kết luận của FIFA, những cầu thủ này đã sử dụng tài liệu bị làm giả trong quá trình xin quốc tịch và đăng ký đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia dù không có mối liên hệ thực tế với quốc gia này.

Bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia dính án phạt. Ảnh: FAM.

Hội đồng trọng tài CAS xác định hành vi vi phạm đã được thiết lập thông qua các bằng chứng và quá trình xét xử, vì vậy giữ nguyên kết luận của FIFA. Tuy nhiên, CAS điều chỉnh một phần án phạt: bảy cầu thủ vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng, tính từ tháng 9/2025, nhưng lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức thay vì toàn bộ hoạt động bóng đá như quyết định ban đầu. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ vẫn có thể tham gia tập luyện và sinh hoạt cùng câu lạc bộ trong thời gian bị treo giò.

CAS cũng giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 11 tỉ đồng) mà FIFA áp đặt đối với liên đoàn này do vi phạm quy định liên quan đến quá trình nhập tịch cầu thủ. Trước đó, cơ quan kỷ luật FIFA đã đưa ra án phạt vào tháng 9/2025 và được Ủy ban kháng cáo của tổ chức này giữ nguyên vào tháng 11 cùng năm.

Phán quyết của CAS cũng làm dấy lên khả năng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xem xét lại kết quả các trận đấu của tuyển Malaysia có sự góp mặt của nhóm cầu thủ nói trên, trong đó có các trận gặp Nepal (thắng 2-0) và Việt Nam (thắng 4-0) tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Nếu AFC quyết định xử thua 0-3 ở những trận đấu này, tuyển Malaysia có thể bị trừ 6 điểm tại bảng F, nơi đội đang dẫn đầu với 15 điểm sau 5 lượt trận. Khi đó, tuyển Việt Nam – hiện có 12 điểm – có thể được cộng thêm 3 điểm từ trận đối đầu trực tiếp và vươn lên dẫn đầu bảng với 15 điểm. Với khoảng cách 6 điểm so với Malaysia trong khi vòng loại chỉ còn một lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo lịch thi đấu, trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 31/3/2026. Tuy nhiên, kịch bản thay đổi cục diện bảng đấu vẫn cần chờ quyết định chính thức từ AFC trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân