Rơi máy bay ở Indonesia, tìm thấy nạn nhân đầu tiên và nhiều mảnh vỡ

Reuters dẫn lời giới chức cứu hộ ngày 18/1 cho biết, vào khoảng 15h cùng ngày, thi thể của nạn nhân đầu tiên trên chuyến bay xấu số của Hãng hàng không Indonesia, được tìm thấy trong một khe vực sâu trên vùng núi Bulusaraung (huyện Maros).

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ cũng thu thập thêm nhiều bộ phận của máy bay như mảnh thân vỏ, ghế ngồi và một số chi tiết nghi thuộc phần động cơ.

Lực lượng SAR đã phát hiện thi thể nạn nhân đầu tiên và nhiều mảnh vỡ máy bay trong khu rừng trên sườn núi Bulusaraung. Ảnh: The truth international

Được biết, hôm 17/1, chiếc máy bay cánh quạt ATR 42-500 do Hãng hàng không Indonesia Air Transport vận hành đang trên đường từ Yogyakarta đến thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi. Máy bay biến mất ngay sau khi được trạm kiểm soát không lưu hướng dẫn điều chỉnh hướng tiếp cận, khi cách điểm đến khoảng 19 km về phía Đông Bắc.

Vị trí cuối cùng trước khi máy bay mất liên lạc là vùng núi Leang Leang ở Maros, thị trấn gần Makassar. Ở thời điểm gặp nạn, chiếc máy bay chở 8 thành viên phi hành đoàn và 3 người từ Bộ Hàng hải và Thủy sản. Nhiều đội tìm kiếm và cứu hộ, được hỗ trợ bởi trực thăng, máy bay không người lái và các đơn vị mặt đất của không quân đã được triển khai.

Theo Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia Sakti Wahyu Trenggono, 3 nhân viên của bộ có mặt trên máy bay ATR 42-500 để thực hiện nhiệm vụ giám sát tài nguyên biển và thủy sản từ trên không tại các khu vực quản lý thủy sản của Indonesia.

Truyền thông địa phương cho hay, hiện lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gặp mưa lớn và sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế chỉ khoảng 5m trên đỉnh núi. Các hoạt động tìm kiếm vẫn đang được thực hiện, nhưng sự an toàn của tất cả nhân viên và sự phối hợp giữa các đơn vị sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân