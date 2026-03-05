Cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Theo Cục Thuế, để thực hiện đúng quy định và hạn chế các sai sót không đáng có, người nộp thuế cần chủ động rà soát tình hình thực tế phát sinh trong năm để xác định thuộc diện phải thực hiện quyết toán thuế (trực tiếp quyết toán, được ủy quyền quyết toán) hay không phải quyết toán theo quy định.

Người nộp thuế có thể đăng nhập eTax Mobile để tra cứu thông tin thu nhập và nghĩa vụ thuế

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp thì phải khai quyết toán thuế TNCN đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, trong trường hợp có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài và cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm thì cá nhân phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế là khi nào?

Về kê khai, quyết toán thuế TNCN, Cục Thuế nêu rõ, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện trách nhiệm theo luật định về khấu trừ, kê khai và quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập không hướng dẫn cá nhân đủ điều kiện thực hiện ủy quyền, không nhận ủy quyền của cá nhân dẫn đến cá nhân phải tự thực hiện quyết toán, phát sinh chậm nộp hồ sơ hoặc bỏ sót nghĩa vụ thuế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và phát sinh vi phạm không đáng có.

Vì vậy, Cục Thuế đề nghị tổ chức, cá nhân trả thu nhập nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thông tin, hướng dẫn và tiếp nhận ủy quyền của người lao động; thực hiện kê khai thông tin cá nhân có thu nhập và quyết toán thay đúng, đủ và kịp thời.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Tuy nhiên, trước thời điểm quyết toán, số lượng hồ sơ nộp tăng cao, tập trung vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp, có thể dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống hoặc chậm xử lý hồ sơ. Để chủ động trong việc kê khai và tránh rủi ro nộp chậm tờ khai, Cục thuế đề nghị cá nhân, tổ chức trả thu nhập thực hiện nộp hồ sơ sớm, không chờ đến sát thời hạn.

Cơ quan thuế cũng khuyến nghị cá nhân cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile có thể tra cứu thông tin thu nhập và nghĩa vụ thuế đã được tổ chức trả thu nhập kê khai trong năm; trên cơ sở đó, hệ thống hỗ trợ xác định cá nhân có thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN hay không.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao động