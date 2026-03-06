Bắt 3 cán bộ, nhân viên ngân hàng

Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

3 cán bộ, nhân viên ngân hàng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công am TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Trần Huy Cường (SN 1973, trú phường Gia Viên), nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú phường Lê Chân) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú phường Hồng Bàng) bị khởi tố cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú phường Lê Chân) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỉ đồng. Do đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh, đồng thời xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng xác định khi còn là Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã chỉ đạo sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy (TP Hải Phòng) để vay vốn, nhưng các khoản vay của Cường không đảm bảo về "điều kiện cấp tín dụng" của ngân hàng.

Để giải ngân các khoản vay, các nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991, trú phường An Biên), Trưởng phòng khách hàng; Đào Thị Phương Thảo (SN 1988, trú phường An Biên), Phó Trưởng phòng khách hàng và Phạm Vinh Quang (SN 1995, trú tại phường Dương Kinh) là nhân viên phòng khách hàng Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy, đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 4-3, căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo Khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động