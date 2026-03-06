Cô dâu mang sính lễ, lái xe mui trần đến cầu hôn chú rể

Lễ cưới của Duanghathaimat Chaiwong (thường được gọi là Ice) và Jirayuth Khamphu (thường được gọi là Toy), đã được tổ chức tại một câu lạc bộ trong khu trại Adisorn ở tỉnh Saraburi, Thái Lan. Gia đình và bạn bè hai bên đã tham dự buổi lễ trong một bầu không khí vui vẻ.

Cô dâu lái xe mui trần tới đón chú rể.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi lễ khan mak, theo truyền thống được gia đình chú rể tổ chức để cầu hôn cô dâu. Thay vào đó, Ice tự mình sắp xếp nghi lễ, đến bằng chiếc xe Ford mui trần để chính thức cầu hôn chú rể.

Cô ấy mang theo 400.000 baht (332 triệu đồng) tiền mặt làm của hồi môn, cùng với một sợi dây chuyền vàng và một chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng.

Ice cho biết quyết định này là có chủ ý và được gia đình cô ủng hộ. Là con gái duy nhất, gia đình cô muốn tổ chức đám rước. Cô nói thêm rằng, với tư cách là một thành viên của thế hệ trẻ, cô tin rằng các cặp đôi có thể điều chỉnh truyền thống bằng những ý tưởng mới để phù hợp với thời đại hiện đại.

Cặp đôi đã bên nhau hơn 8 năm. Ice cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc, trong khi Toy hết lời khen ngợi vẻ đẹp của cô dâu và nói rằng anh vô cùng xúc động khi cô đến cầu hôn anh một cách trang trọng.

