Tiết lộ về công ty đứng sau Xôi Lạc TV

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, công ty đứng sau Xôi Lạc TV là một công ty liên kết, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm truyền thông, viết phần mềm, xuất nhập khẩu lao động.

Theo ước tính của Công an tỉnh Hưng Yên, doanh thu hoạt động từ quảng cáo từ hệ thống Xôi Lạc TV lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng với công ty này.

"Đây là công ty hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề, có rất nhiều nhân viên. Trong đó, đối với hệ thống Xôi lạc TV thì công ty cắt cử một số bộ phận để hỗ trợ cho Xôi lạc. Nhân viên của công ty đều còn trẻ và có trình độ cao, giỏi công nghệ thông tin, một số người là thạc sĩ", đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Quá trình bắt giữ, lấy lời khai và đấu tranh với các đối tượng và xác minh di chuyển dòng tiền, cơ quan công an thu giữ tiền mặt, tiền trong tài khoản, kê biên tài sản là hơn 300 tỷ đồng.

"Chúng tôi đã kê biên số tài sản trên, trong quá trình điều tra, tiếp tục truy vết theo dòng tiền các đối tượng sử dụng ví điện tử", đại diện Công an tỉnh Hưng Yên nói.

Cảnh sát đột kích ổ nhóm Xôi lạc TV.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định hệ thống Xôi Lạc TV hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền.

Cùng với đó, hệ thống này còn lồng ghép quảng cáo, đường dẫn và cơ chế điều hướng người xem tới các nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc, đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan chức năng cho biết đường dây này có quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều bộ phận khác nhau. Các đối tượng che giấu hoạt động phạm tội dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ. Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là P.N.D (SN 1979, trú tại Hà Nội) và N.C.Đ (SN 1993, trú tại Hà Nội).

