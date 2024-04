Ai cảm thông cho VFF?

Hiện các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam bị đứt quãng đã khiến nhiều người cảm thấy ức chế và không hài lòng. Họ cho rằng những nhà tổ chức không biết xếp lịch thi đấu, khi V.League 2023/24 bị gián đoạn đến 5 lần do vướng FIFA Days, Tết Nguyên đán và VCK U23 châu Á 2024. Mới đây, sau vòng 15 của V.League, giải phải nghỉ gần 1 tháng để nhường sân chơi cho ĐT U23 Việt Nam tranh tài tại giải U23 châu Á 2024, khiến nhiều người kêu ca.

HLV Vũ Tiến Thành của HAGL cho biết: “V-League được xếp lịch rất chán, BTC làm thế này là giết cầu thủ. Họ không biết gì về xếp lịch thi đấu. Đá 4 ngày/trận thì chạy như giặc, đá kiểu này dễ chấn thương ai chịu trách nhiệm. Về mặt khoa học thể thao, các HLV rất khó làm chu kỳ huấn luyện. Bây giờ BTC xếp lịch đá giữa tuần Thứ tư, Thứ năm thì làm sao khán giả đến sân. Họ mặc định Thứ bảy và Chủ nhật mới có bóng đá…”.

HLV Vũ Tiến Thành cho rằng BTC giải không biết xếp lịch thi đấu. Ảnh: Minh Trần

Bên cạnh đó, một vài HLV lại cho rằng, các cầu thủ trong đội tuyển U23 hầu hết là những gương mặt trẻ và ít được thi đấu, nên có cần thiết phải hoãn các giải đấu chuyên nghiệp để nhường sân cho một giải đấu trẻ? Tất cả những ý kiến ấy nghe đều có vẻ hợp lý và kéo theo những luồng dư luận phản ứng với VFF cùng những nhà tổ chức giải. Tuy nhiên, có vẻ như những HLV đang có ý kiến ấy lại đang quên mất trong thành phần ĐT U23 Việt Nam có khá nhiều quân của họ, chưa kể nhiều cầu thủ hiện đang là gương mặt chính của các giải V.League và hạng Nhất.

Trong thành phần U23 Việt Nam hiện nay có nhiều cầu thủ đang đá chính ở các CLB. Ảnh: Nhật Đoàn

Nói đâu xa, trong thành phần của tuyển U23 Việt Nam, HAGL đóng góp đến 4 tuyển thủ và trải đều ở 4 tuyến. Ngay CLB đang đua vô địch ở giải hạng Nhất là Đà Nẵng cũng có đến 3 cầu thủ và đều là những gương mặt đá chính trong đội hình của đội bóng sông Hàn. Chưa kể, nhiều gương mặt khác cũng là những người đang nằm trong đội hình chính ở các CLB V.League và hạng Nhất.

Vì thế, nếu VFF và BTC không linh hoạt cho tạm dừng giải đấu, khi ấy liệu các CLB có chấp nhận nhả quân để chịu thiệt ở các giải trong nước? Còn đội tuyển U23 Việt Nam nếu không có đủ người tốt nhất để thi đấu ở giải châu lục, khi ấy bóng đá Việt Nam là những người chịu thiệt.

ĐT U23 Việt Nam vừa có trận giao hữu với U23 Jordan. Ảnh Nhật Đoàn

Đừng quên, việc có mặt tranh tài ở vòng chung kết U23 châu Á 2024, ngoài niềm tự hào của các tuyển thủ trẻ, đấy còn là niềm tự hào của các CLB. Bên cạnh đó là niềm vui rất lớn của người hâm mộ và sự phát triển của bóng đá Việt Nam, khi chúng ta từng có một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng được hình thành và phát triển từ vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 cùng những giải trẻ trước đó và đến nay vẫn đang là trụ cột của tuyển Việt Nam.

Do đó đừng vội cho rằng VFF và những nhà tổ chức không biết xếp lịch thi đấu, khi V.League và giải hạng Nhất 2023/24 ít nhất bị đứt quãng mất 5 lần. Trong đó có 3 lần vì FIFA Days, 1 lần vì Asian Cup 2023 và Tết Nguyên đán, cùng 1 lần là giải U23 châu Á. Đấy đều là những lý do bất khả kháng và chẳng đặng đừng. Nói thế, vì các giải đấu lớn trên thế giới cũng thế, khi hầu hết đều diễn ra cuối tuần, nhưng có những lúc do lịch đấu của thế giới và châu lục dày đặc, những giải trong nước buộc phải sắp xếp vào giữa tuần để có thể dung hoà được quyền lợi của cả CLB và các ĐTQG.

Nhiều tuyển thủ trẻ sẽ là trụ cột của ĐTQG trong tương lai. Ảnh: Nhật Đoàn

Bóng đá là môn chơi luôn được sự quan tâm và yêu thích của những người hâm mộ Việt Nam, do đó thành tích của các đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn luôn được sự quan tâm cuồng nhiệt của hàng triệu người hâm mộ, giải U23 châu Á 2024 sắp tới càng không ngoại lệ. Vì thế, thay vì trách móc và bỉ bôi nhau, mọi người hãy cùng cảm thông vì cái chung và sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Quãng nghĩ này sẽ giúp cho Tuấn Anh (áo trắng) thêm thời gian hồi phục. Ảnh: Đức Cường

Ngoài 2 tuyển thủ kể trên, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng cũng cho biết: “Đây là quãng nghỉ khá quý báu để các cầu thủ đang chấn thương của chúng tôi có sự phục hồi tốt nhất, vì thời gian qua rất nhiều cầu thủ đang bị đau”. Không chỉ Hải Phòng, CLB Hà Tĩnh cũng đang gấp rút hồi phục cho nhiều trụ cột trong đợt nghỉ này. Bên cạnh đó, một số CLB cũng đang tranh thủ đợt nghỉ để kết nối các tuyến, vì vẫn chưa chạy ổn do vừa bổ sung một số tân binh ở đầu giai đoạn 2 vừa qua.

Cơ hội dưỡng thương cho cầu thủ Ở VCK U23 châu Á 2024, tuyển U23 Việt Nam đã vắng mặt 2 át chủ bài là Minh Trọng và Phan Tuấn Tài vì chấn thương. Do đó, đợt nghỉ nhường sân chơi cho ĐT U23 Việt Nam thi đấu là cơ hội cho 2 gương mặt này “dưỡng chân”, nhằm có thể quay lại ở giai đoạn tới với lịch thi đấu khá căng thẳng.

Tác giả: ĐỖ TUẤN

Nguồn tin: bongdaplus.vn