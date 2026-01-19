Những loại hoa trưng ban thờ mùng 1 tháng Chạp mang lại vận may cả tháng cuối năm

Hoa cau

Hoa cau (đặc biệt là hoa cau nếp) được nhiều người lựa chọn để cắm trên bàn thờ vào ngày mùng 1 tháng Chạp l. Hoa cau không rực rỡ nhưng lại có hương thơm thoang thoảng, tượng trưng cho sự thuần khiết và khởi đầu suôn sẻ. Hương thơm của hoa cau được tin là có khả năng thanh tẩy không khí, dẫn dắt những năng lượng tốt (sinh khí) vào nhà.

Để bình hoa cau đẹp và giữ được hương thơm lâu, bạn cần lưu ý: Nên chọn hoa cau nếp. Đặc điểm của hoa cau nếp là bông nhỏ, dày, có màu trắng ngà và hương thơm ngọt, thanh khiết hơn so với cau tẻ.

Chọn những buồng hoa còn nằm trong bẹ (mo cau) vừa mới nứt hoặc chỉ mới hé nở một chút. Tránh chọn buồng đã nở rộ vì hoa sẽ nhanh rụng và mất mùi thơm.

Bẹ cau phải còn xanh tươi, không bị héo hay có vết thâm.

Hoa cúc vàng

Đây là lựa chọn hàng đầu cho các dịp cúng lễ. Màu vàng rực rỡ tượng trưng cho hành kim mang ý nghĩa sung túc và thịnh vượng.

Hoa cúc còn tượng trưng cho sự trường thọ, lòng hiếu thảo và niềm vui.

Để bình hoa được đẹp, tươi lâu, bạn nên chọn những bông nở đều, không bị dập nát và có nhiều nụ để hoa tươi lâu suốt cả tuần.

Hoa lay ơn (hoa dơn)

Lay ơn là loài hoa rất phổ biến trong các gia đình miền Bắc vào dịp cuối năm.

Hoa lay ơn tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh cao và có tác dụng trừ tà, xua đuổi điềm xấu. Cắm hoa lay ơn vào mùng 1 tháng Chạp giúp gia đạo bình an, đón vận may.

Về màu sắc, nên chọn màu đỏ hoặc vàng để tăng thêm sinh khí cho ban thờ.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền - ngay từ cái tên đã gợi lên sự giàu sang và tài lộc.

Loài hoa này có ý nghĩa cầu mong một tháng cuối năm tiền bạc dồi dào, công việc làm ăn thuận lợi, bên cạnh đó còn mang ý nghĩa về sức khỏe và tuổi thọ.

Để bình hoa tươi lâu, gia chủ nên chọn hoa có nhụy rõ ràng, cánh hoa không bị rụng hay thâm.

Hoa huệ ta (huệ trắng)



Hoa huệ ta có mùi thơm thanh khiết, rất phù hợp với không gian tâm linh.

Hoa huệ tượng trưng cho sự no đủ, sung túc. Cành hoa huệ dài, vươn cao thể hiện sự phát triển và mong cầu sự che chở từ gia tiên.

Lưu ý quan trọng khi cắm hoa ngày mùng 1 tháng Chạp

Số lượng hoa: Thường chọn số lẻ (1, 3, 5, 7, 9) vì số lẻ tượng trưng cho dương khí, sự sinh sôi.

Độ tươi: Tuyệt đối không dùng hoa giả, hoa nhựa trên bàn thờ. Hoa phải tươi, lá xanh, nước cắm sạch.

Thay nước mỗi ngày: Để hoa tươi lâu, bạn nên thay nước mỗi ngày. Mỗi lần thay nước, bạn hãy rửa lại gốc hoa và cắt bớt một chút gốc (khoảng 1cm) để mở lại các mạch dẫn nước.

Nếu hoa có dấu hiệu hơi héo, bạn hãy cắt lại gốc và ngâm toàn bộ thân hoa vào nước lạnh trong khoảng 30 phút, hoa sẽ "hồi sinh" một cách thần kỳ.

Việc chuẩn bị một bình hoa đẹp không chỉ là nghi thức mà còn thể hiện tấm lòng thành kính hướng về tổ tiên.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: Báo VOV