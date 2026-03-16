Hoa hậu Kỳ Duyên bán Range Rover Velar sau gần 6 năm: Xe đi 64.000 km, giá chỉ khoảng một nửa lúc mua

Trên trang cá nhân, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa đăng tải thông tin rao bán chiếc Range Rover Velar mà cô đã sử dụng trong nhiều năm qua. Theo bài đăng, chiếc xe được chào bán với mức giá khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Xe đã lăn bánh 64.000 km sau gần 6 năm sử dụng. Chủ nhân cho biết chiếc SUV này không đâm đụng, không ngập nước, tình trạng tổng thể còn khá tốt. Trong bài đăng, người đẹp cũng nhấn mạnh chiếc xe được giữ gìn cẩn thận vì chủ yếu do cô sử dụng, nên nhiều chi tiết vẫn còn mới.

Chiếc Range Rover Velar của Kỳ Duyên có nước sơn ngoại thất trắng với các điểm nhấn màu đen. Ảnh: FBNV

Hình ảnh đi kèm cho thấy chiếc Velar vẫn giữ được diện mạo khá chỉn chu. Nước sơn ngoại thất vẫn còn độ bóng, không có nhiều dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Bên trong khoang lái, vô-lăng bọc da vẫn giữ được độ mịn, trong khi da ghế chưa xuất hiện tình trạng bạc màu rõ rệt – điều thường thấy trên nhiều xe sang đã vận hành hàng chục nghìn km.

Theo tìm hiểu, chiếc Velar của Kỳ Duyên được mua vào tháng 7/2020, thời điểm cô 24 tuổi. Xe thuộc phiên bản Range Rover Velar R-Dynamic SE, từng có giá niêm yết khoảng 5,4 tỷ đồng khi phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đây là một trong những cấu hình được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ thiết kế thể thao hơn so với bản tiêu chuẩn.

Velar là mẫu SUV hạng sang nổi bật của Land Rover với thiết kế mang tối giản hiện đại. Đây được xem là lựa chọn mang tính phong cách hơn so với nhiều đối thủ đến từ Đức.

Nội thất vẫn trong tình trạng khá tốt sau gần 6 năm sử dụng. Ảnh: FBNV

Việc sở hữu Velar cũng là một bước tiếp theo trong hành trình chơi xe của hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên kể từ khi cô đăng quang tại Hoa hậu Việt Nam. Ngay sau khi đăng quang năm 2014, người đẹp từng gây chú ý khi mua chiếc Jaguar XF. Thời điểm đó, việc một hoa hậu trẻ tuổi sở hữu sedan hạng sang của Anh quốc đã tạo ra nhiều bàn luận trong cộng đồng yêu xe.

Tuy nhiên, chiếc Jaguar chỉ gắn bó với cô trong khoảng một năm. Đến năm 2016, Kỳ Duyên chuyển sang sử dụng dòng sedan của Đức khi mua chiếc Mercedes-Benz E 200. Sau đó, cô tiếp tục nâng cấp lên Mercedes-Benz E 300 AMG, một phiên bản thể thao hơn trong dòng E-Class.

Đến năm 2020, lựa chọn của Kỳ Duyên chuyển từ sedan sang SUV khi cô sở hữu chiếc Velar. Quyết định này cũng phản ánh xu hướng phổ biến của nhiều khách hàng Việt Nam trong vài năm gần đây, đó là chuyển sang các dòng SUV nhờ không gian rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt hơn.

Sau gần 6 năm đồng hành, chiếc Velar hiện đã được rao bán với mức giá chỉ bằng khoảng một nửa giá niêm yết ban đầu. Đây là mức khấu hao không quá bất ngờ đối với một mẫu SUV hạng sang đã sử dụng nhiều năm tại Việt Nam.

Một số hình ảnh chi tiết về chiếc Range Rover Velar của Hoa hậu Kỳ Duyên:

Tác giả: Thanh Nhã

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn