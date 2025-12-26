Người mẫu bikini tạm biệt 'môi tều'

Brooks Nader tiêm tan filler sau thời gian dài trung thành với hình ảnh đôi môi căng tràn. Ảnh: @brooksnader.

Người mẫu bikini Brooks Nader, sở hữu 1,8 triệu lượt theo dõi trên Instagram, vừa gây chú ý khi làm tan filler môi. Cô quyết định đến một cơ sở thẩm mỹ để thực hiện thủ thuật này sau khi đi Disneyland cùng gia đình.

Tại đây, cô vẫn đeo đôi tai Minnie Mouse đính sequin đỏ trên đầu. Khoảnh khắc này được Sarah Jane, em gái cô, ghi lại và đăng tải lên TikTok. Video cho thấy Brooks nằm trên ghế với đôi môi được bôi kem gây tê, đeo kính đen và tỏ ra hoàn toàn thoải mái.

Sau đó, Brooks chia sẻ lại hình ảnh cận cảnh đôi môi hết sưng, kèm dòng chú thích hài hước: “Tan hết filler môi rồi. Đó là quà Giáng sinh của tôi dành cho bố mẹ”.

Trước đó, Brooks Nader gắn liền với hình ảnh “môi tều”, thường sử dụng son tông nude hoặc son bóng để làm nổi bật đôi môi căng mọng, quyến rũ. Cô vốn được biết đến nhờ sự thẳng thắn khi công khai nói về các can thiệp thẩm mỹ.

Tháng trước, cô từng chia sẻ danh sách các thủ thuật từng thực hiện với Bustle. Danh sách này bao gồm nâng mũi, dán veneer răng, botox nâng cổ và liệu trình chăm sóc da bằng tinh trùng cá hồi.

Ngoài ra, Brooks cũng có thói quen làm đẹp vào mùa lễ hội. Năm nay, cô chọn làm tan filler môi, thay đổi vẻ ngoài trong chuyến du lịch với gia đình.

Brooks Nader quyết định tiêm tan filler, không còn gắn liền với hình ảnh "môi tều". Ảnh: @sarahjanenader, @brooksnader.

Không chỉ Brooks Nader, IT Girl hàng đầu Kylie Jenner cũng từng thực hiện tiêm tan, đánh dấu sự kết thúc của xu hướng môi mọng. Sau khi dẫn đầu trào lưu thẩm mỹ “môi tều”, cô quyết định rút đi một nửa lượng filler.

Trước đó, Kylie nhận về nhiều bình luận chỉ trích vì can thiệp vào đôi môi tự nhiên, cổ súy xu hướng làm đẹp đau đớn, tốn kém và có khả năng biến chứng này.

Tại Việt Nam, Chu Thanh Huyền, bà xã của cầu thủ Quang Hải, cũng từng chia sẻ về quá trình tiêm tan môi trên trang cá nhân. Nàng WAG Việt cho biết đôi môi của cô có dấu hiệu trề ra do giữ filler trong một thời gian dài. Dưới video, cô nhận nhiều lời khen về môi tự nhiên, được khuyên không nên tái bổ sung chất làm đầy.

Bờ môi căng mọng dần trở thành trào lưu làm đẹp lỗi thời. Các tín đồ thẩm mỹ trên thế giới ngày càng ưa chuộng đôi môi tự nhiên, tinh tế hơn. Trên mạng xã hội TikTok, các video gắn hashtag #lipdissolving, #lipfillerdissolved và #lipfillerdissolving (tạm dịch: “tiêm tan môi”) đạt đến hàng trăm triệu lượt xem.

Các clip này thường không tiết lộ quá trình xử lý phần chất làm đầy dư thừa, vón cục hoặc di chuyển. Phần lớn video chỉ cho thấy kết quả khi kích thước đôi môi giảm xuống một nửa so với ban đầu.

Nhiều bác sĩ cũng chia sẻ rằng số lượng người yêu cầu tiêm tan ngày càng tăng cao, chứng minh xu hướng thẩm mỹ đảo chiều. Theo bác sĩ da liễu Dan Belkin (New York, Mỹ), các tín đồ làm đẹp muốn thoát khỏi tình trạng môi cong, mất đường viền tự nhiên do filler di chuyển hoặc để lâu.

Trước đây, nhiều người từng chấp nhận môi tều và coi đó là tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tuy nhiên, kích thước đôi môi không còn là yếu tố quan trọng trong những năm gần đây.

Trong khi đó, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Miguel Mascaró (Florida, Mỹ) cho biết những đôi môi tự nhiên dần trở lại. “Bệnh nhân yêu cầu chúng tôi tiêm ít chất làm đầy và tập trung vào dưỡng ẩm hơn”, Miguel Mascaró nói.

Bác sĩ thẩm mỹ Ben Talei (California, Mỹ) cũng đưa ra nhận xét tương đồng. Bệnh nhân hiện nay yêu cầu filler phù hợp, ưa chuộng đôi môi mọng vừa phải, tinh tế. Nhìn chung, các tín đồ làm đẹp cần lựa chọn phương pháp thẩm mỹ đôi môi thích hợp, tránh tạo ra sự hối tiếc về sau.

Dự đoán về xu hướng làm đẹp trong năm 2026, WWD cũng nhận định rằng trào lưu tiêm filler nói chung có khả năng giảm mạnh. Bác sĩ thẩm mỹ Jimmy Sung (New York, Mỹ) cho rằng sự ác cảm với filler hiện nay có thể xuất phát từ nỗi lo suy thoái kinh tế gia tăng, cũng như sự phản kháng ngày càng gay gắt đối với các tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn