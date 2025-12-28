"Ngọc nữ trăm tỷ" Vbiz có mặt mộc "cực phẩm", da căng bóng phát mê nhờ chăm uống "vàng lỏng của người nghèo"

Trong danh sách những nhan sắc được nhắc đến nhiều nhất Vbiz hiện nay, Phương Anh Đào là cái tên hiếm hoi ghi điểm nhờ vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo. Đặc biệt, mỗi lần xuất hiện với gương mặt mộc hoặc qua cam thường, nữ diễn viên sinh năm 1992 lại khiến mạng xã hội "dậy sóng" bởi làn da căng bóng, sáng khỏe và gần như không lộ khuyết điểm.

Không ít khán giả thừa nhận, chính những khoảnh khắc đời thường ấy còn "ăn tiền" hơn cả khi cô được trang điểm kỹ lưỡng trên thảm đỏ. Ở ngưỡng U35, Phương Anh Đào vẫn giữ được làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ.

Trên trang cá nhân, "ngọc nữ trăm tỷ" Phương Anh Đào thường xuyên khoe cận mặt mộc căng bóng, đẹp không tì vết.

Đáng nói, bí quyết giữ gìn nhan sắc của Phương Anh Đào không đến từ các liệu trình làm đẹp đắt đỏ hay phương pháp xâm lấn. Thay vào đó, nữ diễn viên duy trì một thói quen vô cùng đơn giản chính là uống nước ấm pha mật ong mỗi ngày.

Mật ong thường được ví như "vàng lỏng của người nghèo" bởi giá trị sức khỏe vượt trội, không hề thua kém các loại dược liệu tự nhiên đắt đỏ như nhân sâm hay tổ yến.

Phương Anh Đào cho biết thường bắt đầu buổi sáng bằng một ly nước ấm pha mật ong, đôi khi thêm vài giọt chanh để dễ uống hơn. Thói quen này giúp kích thích hệ tiêu hóa, làm bụng nhẹ và phẳng hơn, đồng thời cải thiện sức khỏe đường ruột - yếu tố được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và vóc dáng. Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, làn da cũng trở nên sáng mịn, khỏe khoắn và ít gặp tình trạng nổi mụn.

Nước mật ong ấm được Phương Anh Đào kiên trì sử dụng mỗi sáng như một thói quen không thể thiếu. Thức uống này giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ thải độc, từ đó góp phần duy trì làn da căng bóng và khỏe mạnh. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, Phương Anh Đào đặc biệt chú trọng việc ăn nhiều rau xanh. Nữ diễn viên sinh năm 1992 từng cho biết cô học theo cách làm đẹp tự nhiên của người Nhật bằng việc bổ sung chất xơ từ các loại rau, củ, quả trong bữa ăn hằng ngày. Rau xanh không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều vitamin A, C, E giúp bảo vệ làn da trước các tác nhân gây lão hóa, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ hàm lượng calo thấp.

Trong chế độ ăn uống, Phương Anh Đào cũng hạn chế tối đa tinh bột xấu, đồ chiên rán và thực phẩm nhiều dầu mỡ. Cô không áp dụng chế độ kiêng khem khắc nghiệt mà học cách phân chia khẩu phần hợp lý, ăn vừa đủ để đảm bảo dinh dưỡng.

Nhan sắc xinh đẹp của Phương Anh Đào ở tuổi 33 khiến dân tình xuýt xoa.

Song song với ăn uống, Phương Anh Đào duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn. Nữ chính phim Mai từng chia sẻ thể trạng của cô khá dễ tăng cân, vì vậy việc vận động gần như là điều bắt buộc. Cô tập nhiều bộ môn như gym, boxing, leo núi và đặc biệt gắn bó với yoga. Không chỉ giúp giữ body săn chắc, yoga còn là liệu pháp tinh thần quan trọng với Phương Anh Đào.

Có thời điểm nữ diễn viên thừa nhận bản thân rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, gần như trầm cảm, và yoga đã giúp cô dần cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần: "Mình từng có những ngày thiếu sức sống và yoga đang dần cải tổ, chữa lành cho mình", cô từng chia sẻ.

Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, Phương Anh Đào cũng giữ dáng nhờ chăm tập yoga.

Ở tuổi 33, Phương Anh Đào vẫn giữ được gương mặt mộc rạng rỡ, làn da căng bóng và phong thái nhẹ nhàng hiếm thấy. Không cần bí quyết cầu kỳ, chính lối sống lành mạnh cùng thói quen giản dị mỗi ngày đã giúp cô duy trì nhan sắc bền bỉ theo thời gian.

