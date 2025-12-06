Giảm cân với matcha: Mẹo dùng đúng cách để đạt hiệu quả tối ưu

Matcha hỗ trợ giảm cân ra sao?

Ít calo: Lượng calo thấp là một trong những lý do matcha được ưa chuộng khi giảm cân. Trong 1g bột matcha chỉ chứa khoảng 3 kcal. Khi sử dụng matcha nguyên chất, không thêm đường hay sữa, tổng lượng calo nạp vào cơ thể được giữ ở mức thấp, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tăng tiêu hao năng lượng: Matcha giàu Epigallocatechin Gallate (EGCG) - chất chống oxy hóa mạnh có khả năng thúc đẩy trao đổi chất, giúp cơ thể tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn và hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Đốt cháy chất béo: Các catechin trong matcha hỗ trợ phá vỡ các mô mỡ, tăng tốc độ đốt cháy chất béo. Polyphenol trong matcha còn giúp giảm hấp thu chất béo từ thức ăn.

Kiểm soát cơn thèm ăn: Matcha chứa L-theanine - hoạt chất giúp điều hòa cortisol. Khi cơ thể thư giãn và giảm căng thẳng, cơn thèm ăn giảm rõ rệt, hạn chế tình trạng ăn uống mất kiểm soát.

Matcha là nguyên liệu quen thuộc trong pha chế và làm đẹp

Cách uống matcha giúp giảm cân hiệu quả

Ưu tiên matcha nguyên chất. Nếu muốn dễ uống hơn, có thể pha cùng chanh và một ít mật ong. Tránh thêm đường hoặc sữa vì sẽ làm tăng lượng calo.

Thời điểm uống phù hợp: Nên dùng sau bữa sáng hoặc bữa trưa khoảng 30 phút. Pha 1-2g matcha với khoảng 150ml nước ấm.

Nhiệt độ nước: Dùng nước 70-80°C để giữ trọn hương vị và các chất chống oxy hóa.

Kết hợp khi tập luyện: Uống matcha trước khi tập gym giúp tăng tỉnh táo và hỗ trợ đốt mỡ tốt hơn.

Những lưu ý quan trọng để tránh tác dụng phụ

Không dùng quá nhiều: Chỉ nên uống 2-3 cốc matcha mỗi ngày để tránh mất ngủ, tim đập nhanh hoặc rối loạn tiêu hóa.

Không uống khi đói: Dùng matcha lúc bụng rỗng dễ gây kích ứng dạ dày, dẫn đến cồn cào, buồn nôn, hoa mắt hoặc cảm giác “say trà”.

Không uống quá nóng: Matcha pha quá nóng có thể gây hại niêm mạc dạ dày, đồng thời làm giảm chất lượng hoạt chất chống oxy hóa.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV