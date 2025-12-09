Ăn những món gì để có thể giảm cân cấp tốc trong 3 ngày?

(Ảnh: Getty images)

Giảm cân cấp tốc luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt khi cần lấy lại vóc dáng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, giảm cân trong 3 ngày không có nghĩa là nhịn ăn hay áp dụng các phương pháp khắc nghiệt gây hại cơ thể.

Thay vào đó, lựa chọn đúng thực phẩm và chế độ ăn khoa học có thể giúp cơ thể giảm lượng nước dư thừa, làm gọn vòng eo và cải thiện cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Dưới đây là gợi ý về những nhóm thực phẩm nên ăn trong 3 ngày giúp giảm cân an toàn, hiệu quả.

1. Rau xanh - nền tảng của thực đơn 3 ngày

Trong chế độ giảm cân cấp tốc, rau xanh là lựa chọn không thể thiếu. Rau chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất nhưng lại rất ít calo. Chất xơ giúp tăng cảm giác no, ổn định đường huyết và hạn chế việc ăn vặt.

Một số loại rau phù hợp cho quá trình giảm cân 3 ngày như rau cải xanh, cải bó xôi, cải xoăn (kale); dưa leo, mướp, bông cải xanh; xà lách và các loại rau sống.

Rau có thể chế biến bằng cách luộc, hấp, trộn salad với một lượng nhỏ dầu oliu để giữ nguyên dưỡng chất.

(Ảnh: Getty images)

2. Trái cây ít đường - giúp thanh lọc và cung cấp vitamin

Trong 3 ngày, nên chọn những loại trái cây ít đường, nhiều chất xơ và nước để giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn mà vẫn đảm bảo năng lượng. Dưới đây là các lựa chọn tốt nhất:

Táo: giàu pectin giúp kích thích đốt cháy chất béo.

Bưởi: hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn.

Dứa: chứa enzyme bromelain hỗ trợ phân giải protein, giúp giảm đầy bụng.

Kiwi: ít calo, giàu vitamin C.

Dưa hấu: giúp thanh lọc, lợi tiểu, giảm tích nước.

Hạn chế các loại trái cây nhiều đường như nho, xoài, sầu riêng hay chuối.

3. Protein nạc - giúp no lâu mà không tăng cân

Giảm cân nhanh nhưng vẫn cần đủ protein để duy trì cơ bắp. Protein giúp tạo cảm giác no, thúc đẩy trao đổi chất và giúp cơ thể đốt calo hiệu quả hơn.

Những thực phẩm giàu protein phù hợp cho 3 ngày giảm cân gồm ức gà, cá hồi, cá thu, cá basa; trứng luộc; đậu phụ, đậu hũ non; yến mạch hoặc hạt quinoa (với lượng vừa phải).

Ưu tiên cách chế biến đơn giản: luộc, hấp, áp chảo không dầu hoặc nướng.

Ức gà áo chảo sốt chanh và bông cải xanh hấp. (Ảnh: iStock)

4. Các loại hạt và chất béo tốt

Nhiều người nghĩ rằng giảm cân cần tránh chất béo, nhưng thực tế chất béo tốt giúp cơ thể hoạt động ổn định, cải thiện cảm giác no và hỗ trợ chuyển hóa.

Các nguồn chất béo tốt bạn có thể sử dụng như hạnh nhân, óc chó; hạt chia, hạt bí; dầu oliu, dầu dừa, dầu hoa trà; bơ (ăn lượng nhỏ).

Tuy nhiên, hãy kiểm soát lượng tiêu thụ vì nhóm thực phẩm này vẫn chứa nhiều calo.

5. Uống đủ nước - yếu tố quyết định giảm cân cấp tốc

Trong 3 ngày giảm cân nhanh, uống nhiều nước giúp thải độc và giảm tích nước; tăng cảm giác no, giảm thèm ăn; thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Ngoài nước lọc, bạn có thể uống nước chanh loãng không đường; nước detox dưa leo – bạc hà; trà xanh không đường; trà gừng ấm.

Tuy nhiên, bạn nên tránh hoàn toàn nước ngọt, sữa có đường, đồ uống có gas.

(Ảnh: iStock)

Nhóm thực phẩm nên tránh trong 3 ngày

Để đạt hiệu quả nhanh, cần loại bỏ những thực phẩm gây giữ nước hoặc nhiều calo như đồ chiên rán, dầu mỡ; tinh bột tinh chế (bánh mì trắng, mì ống trắng, cơm trắng); đồ ngọt, bánh kẹo, kem; đồ ăn nhanh; thịt mỡ, xúc xích, thịt xông khói; đồ uống có cồn (bia, rượu vang…).

Những thực phẩm này khiến cơ thể tích nước, tăng đường huyết nhanh và dễ dẫn đến cảm giác thèm ăn.

Giảm cân nhanh trong 3 ngày chủ yếu giúp cơ thể giảm nước và làm gọn vóc dáng tạm thời. Dù có thể đạt hiệu quả rõ rệt, bạn vẫn cần duy trì chế độ ăn lành mạnh và tập luyện đều đặn để giữ cân lâu dài. Chọn đúng thực phẩm, ăn lượng hợp lý và đảm bảo uống đủ nước sẽ là chìa khóa giúp quá trình giảm cân diễn ra an toàn và hiệu quả./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn