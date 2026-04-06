4 nguyên lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần trung ương bị khởi tố

Ông Ngô Văn Vinh, nguyên viện trưởng giai đoạn 2013-2023, bị khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 6-4, tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý 1-2026, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố thêm 26 người, nâng tổng số bị can trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần trung ương, Hà Nội và Thanh Hóa lên 66 người.

Các bị can bị khởi tố về các tội: tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc...

Trong số 66 bị can: 43 người thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương, hai người thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, ba người thuộc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc, bốn người là cán bộ cơ quan tư pháp (công an, VKSND), một người là lãnh đạo khoa Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, bốn người thuộc diện chữa bệnh bắt buộc tâm thần và chín người là lao động tự do.

Đáng chú ý, trong số các bị can mới có ông Ngô Văn Vinh, nguyên viện trưởng giai đoạn 2013 - 2023.

Hiện công an đang rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Bước đầu đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch, không khách quan, giúp đưa các nghi phạm về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật.

Công tác thu hồi tài sản cũng được thực hiện triệt để với hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện có giá trị.

Điều tra ban đầu xác định nhóm lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần trung ương và các đơn vị liên quan đã lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự với người có bệnh tâm thần để móc nối thực hiện sai phạm. Mục đích là làm giả kết luận giám định tâm thần, giúp người phạm tội thoát xử lý hình sự và không phải thi hành án.

Công an đánh giá đây là vụ án tổng hợp nhiều hành vi phạm tội, nhiều chủ thể vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực. Nổi bật nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý, giám định và chữa bệnh tâm thần bắt buộc.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ