Thủ đoạn tinh vi trong vụ 'chạy' giám định ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Đã khởi tố 54 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, TP Hà Nội và một số đơn vị, địa phương.

Trước đó (khoảng 23 giờ 45 phút ngày 7/6/2025), Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ vợ chồng Lê Văn Đông (SN 1978) và Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979), trú tại phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) cùng 5 người khác gồm: Ngô Việt Dũng (SN 1995, trú tại tỉnh Phú Thọ); Trần Quốc An (SN 1984, nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương); Cao Thị Bích Hằng (SN 1983, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội); Trịnh Tứ Hiếu (SN 1997) và Trần Tuấn Phương (SN 1971) đều trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Tất cả 5 người này đều là bệnh nhân được áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển - khu du lịch Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, ngay trong đêm ngày 7, rạng sáng 8/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã triệu tập cán bộ, nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại một khách sạn ở khu du lịch Sầm Sơn về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Đến nay, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 54 bị can về 8 tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Qua phân loại nhóm bị can của cơ quan điều tra, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có 35 bị can; Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có 2 bị can; Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc có 3 bị can…

Dùng tiền mua kết luận mắc tâm thần

Quá trình điều tra xác định: Năm 2016, sau khi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thị Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tại đây, Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được ra ngoài. Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội “Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tiếp tục được bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Năm 2023, Mai Anh lại tiếp tục phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” cùng với chồng là Lê Văn Đông. Sau đó, cả 2 vợ chồng Mai Anh đều bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của viện này để bố trí Mai Anh cùng chồng mỗi người 1 phòng riêng, có điều hòa và thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy và được ra ngoài. Từ đó, Mai Anh đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương để lo “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác.

Mai Anh đã nhận tiền của nhiều trường hợp “chạy giám định”, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường - nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trường nhận và chia cho các thành viên trong Hội đồng giám định.

Sau khi nhận tiền, giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp so với hồ sơ bệnh (không tâm thần nhưng vẫn kết luận bị tâm thần). Mục đích để các trường hợp này được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Mai Anh còn móc nối với nhân viên Khoa Giám định, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định và đặt vấn đề “chạy giám định”, từ đó hưởng lợi hàng tỷ đồng...

Việc điều tra, xử lý ổ nhóm trên đã kịp thời ngăn chặn được nhiều người phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng việc bắt buộc chữa bệnh để trốn tránh trách nhiệm hình sự và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Qua kết quả điều tra, Công an TP Hà Nội xác định: Ý nghĩa lớn nhất trong vụ án này là đưa người có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi phạm tội do họ gây ra.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã tạm giữ: 2 xe ô tô, 1 xe máy điện, hơn 4,7 tỷ đồng, 4.500 USD, 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 3,413 tỷ đồng, 1 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD, 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã tạm giữ các loại ma túy gồm: 26,981 gam Methamphetamin, 16,227 gam cần sa, 0,225 gam MDMA, 2,605 gam Ketamin, 60 điện thoại di động các loại, 3 bộ máy tính bàn, 12 bộ loa, âm ly, thiết bị chỉnh âm thanh các loại...

