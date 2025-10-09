Vụ "chạy giám định" tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương được ăn chia như thế nào?

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 49 bị can về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, TP Hà Nội và một số đơn vị, địa phương.

Trong đó có 34 bị can nguyên là cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương; 2 bị can nguyên là cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa; 3 bị can nguyên là cán bộ Trung tâm giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc và 10 bị can khác.

Vợ chồng Mai Anh và Lê Văn Đông.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 6 bị can phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 35 bị can phạm tội “Nhận hối lộ”; 1 bị can phạm tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”; 1 bị can phạm tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”; 1 bị can phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 2 bị can phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 1 bị can phạm tội “Môi giới hối lộ”; 1 bị can phạm tội “Đưa hối lộ”; 1 bị can phạm tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Trước đó, vào hồi 23h45’ ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh và 5 đối tượng khác (có cả nhân viên và bệnh nhân của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương) gồm: Ngô Việt Dũng (SN 1995, trú tại tỉnh Phú Thọ, đối tượng có 1 tiền án); Trần Quốc An (SN 1984, nhân viên khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, bị can tại ngoại vụ án khác); Cao Thị Bích Hằng (SN 1983, trú tại Hà Nội); Trịnh Tứ Hiếu (SN 1997) và Trần Tuấn Phương (SN 1971, cùng trú tại Thanh Hoá; Bệnh nhân đang được áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương) có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại bãi biển thuộc khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Đồng thời, ngay trong đêm ngày 7/6, rạng sáng 8/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã triệu tập 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa điều trị bắt buộc nam Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (cùng khách sạn với vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh) về cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Căn cứ kết quả đấu tranh với các đối tượng về hành vi vi phạm pháp luật nêu trên cùng tài liệu chứng cứ thu thập được; từ ngày 7/6 đến ngày 9/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tổ chức đồng loạt khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại tỉnh Thanh Hóa và Hà Nội và các đối tượng liên quan về hành vi đưa, nhận hối lộ. Qua khám xét, Cơ quan CSĐT CATP đã thu giữ, tạm giữ nhiều tài liệu, tang vật vụ án trị giá hàng chục tỷ đồng.

Cũng tại thời điểm Công an TP Hà Nội bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan, xác định có 22 đối tượng có quyết định chữa bệnh bắt buộc nhưng không có mặt tại Viện (kiểm danh ngày 8/6/2025); có dấu hiệu “can thiệp trái pháp luật” để có kết luận giám định tâm thần không đúng quy định để được áp dụng bắt buộc chữa bệnh nhằm trốn tránh việc xử lý hình sự theo pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an thành phố xác định các đối tượng hoạt động phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, phức tạp, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan tập trung điều tra, xác minh, để xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ,” “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra ngày 7/6/2025 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Ngày 23/9, Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” quy định tại Điều 375 BLHS.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 49 bị can về các tội danh trên. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm hơn 4,7 tỷ đồng, 4.500 USD, 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng, 1 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD, 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, thu giữ 26,981 gam ma túy loại Methamphetamin; 16,227 gam ma túy loại cần sa; 0,225 gam ma túy loại MAMD; 2,605 gam ma túy loại Ketamin. Cùng các tài sản khác gồm 8 chiếc đồng hồ các loại; 60 điện thoại di động các loại; 3 bộ cây máy tính các loại; 12 bộ loa, âm ly, thiết bị chỉnh âm thanh các loại

Năm 2016, sau khi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Tại đây, Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để được ra ngoài. Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội “Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tiếp tục được bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Năm 2023, Mai Anh lại tiếp tục phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” (cùng với chồng là Lê Văn Đông), sau đó cả 2 vợ chồng Mai Anh đều bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện để bố trí Mai Anh, Đông mỗi người 1 phòng riêng, có điều hòa và thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, thậm chí là sử dụng ma túy và được ra ngoài (khi 2 vợ chồng Mai Anh đi du lịch, nghỉ mát còn mời cả lãnh đạo, nhân viên Viện Pháp y đi cùng). Từ đó, Mai Anh đã dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y để lo “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác.

Mai Anh đã nhận của nhiều trường hợp “chạy giám định” hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường - nguyên Viện trưởng vài trăm triệu. Trường nhận và chia cho các thành viên hội đồng giám định. Sau khi nhận tiền, các giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp so với hồ sơ bệnh (không tâm thần những vẫn kết luận bị tâm thần); mục đích để các trường hợp này được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Ngoài ra Mai Anh còn móc nối với nhân viên khoa giám định, phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định để đặt vấn đề “chạy giám định”, từ đó, hưởng lợi hàng tỷ đồng. Đồng thời, kết quả điều tra đến nay thể hiện không chỉ có bị can Mai Anh câu kết với các Giám định viên để giám định tâm thần cho các đối tượng phạm tội không khách quan mà chính các điều tra viên hoặc cán bộ thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cũng câu kết, móc nối với các Giám định viên tâm thần để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần nhằm mục đích để cho các đối tượng phạm tội được đi chữa bệnh bắt buộc tâm thần.

Việc điều tra xử lý các đối tượng trong vụ án đã kịp thời ngăn chặn được nhiều đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng việc bắt buộc chữa bệnh để trốn tránh trách nhiệm hình sự và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn