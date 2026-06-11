Làm giả hơn 10.000 trang sức hàng hiệu quy mô lớn

Ngày 10/6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 9 bị can để điều tra các tội Buôn lậu và Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đường dây sản xuất, tiêu thụ trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới quy mô lớn.

Cơ quan điều tra kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: Lam Sơn

Theo điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều gian hàng trực tuyến thường xuyên quảng cáo các sản phẩm trang sức mang phong cách của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.



Các sản phẩm được giới thiệu là hàng "chế tác cao cấp", "thiết kế chuẩn hãng", "gia công theo yêu cầu", kèm hình ảnh sang trọng và hoạt động tư vấn, livestream bán hàng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.



Cơ quan điều tra xác định lượng giao dịch các mặt hàng trang sức "cao cấp" tăng mạnh, doanh thu lớn nhưng có dấu hiệu không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa.

Cảnh sát lấy lời khai Đào thuỳ Trang. Ảnh: Lam Sơn

Mở rộng xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an TP HCM làm việc với 20 người là quản lý, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry và Công ty TNHH Wii Diamonds do Nguyễn Văn Huy làm giám đốc.



Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang, Phó giám đốc Công ty Helia Fine Jewelry, khai doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức mang nhãn hiệu Helia do công ty tự thiết kế.



Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co., Bvlgari, Van Cleef & Arpels và Chrome Hearts.



Ngoài việc sản xuất trong nước, nhóm này còn đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu từ nước ngoài rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ.



Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu hơn 300 sản phẩm trang sức giả gồm nhẫn, vòng cổ, lắc tay cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác như máy hàn laser, máy đánh bóng, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất.

Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn

Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, đường dây đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.



Hiện, người bị khởi tố gồm: Đào Thùy Trang, 27 tuổi; Nguyễn Thị Diệu Linh, 26 tuổi; Phạm Văn Đức, 32 tuổi; Hồ Khắc Châu, 38 tuổi; Nguyễn Văn Huy, 33 tuổi; Trần Nguyễn Trâm Anh, 35 tuổi; Trần Duy Phú, 44 tuổi, cùng trú tại TP HCM; Nguyễn Văn Phúc, 38 tuổi và Nguyễn Thị Bích Trâm, 21 tuổi, cùng trú tại Đồng Tháp.





Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net