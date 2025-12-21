Hàn Quốc ghi nhận số người nước ngoài cao nhất, người Việt tăng nhanh nhất

Du học sinh cùng tham gia sự kiện Giáng sinh tại Đại học Keimyung, thành phố Daegu - Ảnh: NEWSIS

Theo báo Korea Times, ngày 19-12, số lượng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đã chạm mốc cao nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự gia tăng đột biến của nhóm người di cư trẻ tuổi, đặc biệt là làn sóng nhập cư mạnh mẽ từ Việt Nam.

Người Việt dẫn đầu làn sóng nhập cư trẻ tại Hàn Quốc

Dữ liệu từ "Khảo sát Cư trú và Việc làm của người nhập cư" công bố ngày 18-12 cho thấy tính đến tháng 5-2025, số lượng người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên tại Hàn Quốc đã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 3,3% tổng dân số quốc gia. Đây là tốc độ tăng trưởng hằng năm nhanh thứ hai kể từ 2017.

Sự tăng trưởng này tập trung chủ yếu ở các nhóm người trẻ tuổi. Nhóm người nước ngoài từ 15 đến 29 tuổi tăng 12,8% (59.000 người), trong khi nhóm ở độ tuổi 30 tăng 7,8% (34.000 người). Ngược lại, số lượng cư dân nước ngoài ở độ tuổi 50 giảm nhẹ 0,4%.

Xét theo quốc tịch, dù người Trung Quốc gốc Hàn vẫn chiếm số lượng lớn nhất (506.000 người), nhưng người Việt Nam mới là nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các nhóm sắc tộc chính tại Hàn Quốc.

Hiện có khoảng 270.000 người Việt đang sinh sống tại xứ sở kim chi, tăng tới 15,5% (36.000 người) chỉ trong một năm, trong khi nhóm người Trung Quốc chỉ tăng 3,3%.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng người nước ngoài đang có xu hướng muốn định cư lâu dài, thay vì chỉ sang làm việc ngắn hạn. Trong số những người chưa có quyền cư trú vĩnh viễn, hơn 89% bày tỏ mong muốn được tiếp tục ở lại Hàn Quốc.

Nhóm du học sinh tăng mạnh

Sự gia tăng quy mô cư dân ngoại quốc kéo theo tỉ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên. Tỉ lệ việc làm của người nước ngoài đạt 65,5%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm trước. Trong đó 45% làm việc trong ngành sản xuất và khai khoáng, 20,4% thuộc lĩnh vực bán lẻ, lưu trú và dịch vụ ăn uống.

Về động lực làm việc, 74,4% người tham gia khảo sát chọn Hàn Quốc vì mức lương và 9,3% chọn vì môi trường làm việc.

Về loại hình visa, nhóm người gốc Hàn (F-4) và lao động phổ thông (E-9) chiếm số lượng lớn nhất, lần lượt là 410.000 và 321.000 người. Tuy nhiên nhóm có mức tăng trưởng cao nhất là du học sinh. Số lượng người sở hữu visa du học tăng 18,2%, tương đương 36.000 người chỉ trong một năm.

Dữ liệu về du học sinh tiếp tục phản ánh vị thế của cộng đồng người Việt. Việt Nam hiện dẫn đầu với khoảng 100.000 sinh viên tại Hàn Quốc, theo sau là Trung Quốc (45.000 người) và Uzbekistan (17.000 người).

Ba lý do chính khiến du học sinh chọn Hàn Quốc gồm chất lượng đào tạo (34%), sự phù hợp của ngành học (20,5%) và triển vọng việc làm sau tốt nghiệp (10,1%).

Hầu hết du học sinh nước ngoài đều bày tỏ sự hài lòng về nền giáo dục Hàn Quốc, với tỉ lệ ủng hộ lên tới 84%. Đáng chú ý, 65,5% sinh viên cho biết họ có kế hoạch tiếp tục cư trú tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn