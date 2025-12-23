Philippines sẵn sàng làm trung gian hòa giải Campuchia - Thái Lan

Người dân Campuchia gần khu vực biên giới với Thái Lan sơ tán tới điểm tạm trú an toàn ở tỉnh Siem Reap, ngày 8/12/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng nước này Theresa P. Lazaro cùng các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp tại Kuala Lumpur, theo lời mời của Malaysia với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2025, để thảo luận về tình hình biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Tuyên bố nêu rõ: "Sau các cuộc thảo luận ngày 22/12, Philippines sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian hòa giải giữa Campuchia và Thái Lan nếu cả hai bên quyết định sử dụng sự hỗ trợ của Chủ tịch ASEAN khi Philippines đảm nhiệm vị trí này vào tháng 1/2026".

Cuộc họp đặc biệt nói trên của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN được triệu tập theo quyết định của Thủ tướng Malaysia cùng những người đồng cấp Campuchia và Thái Lan vào ngày 11/12.

Tham dự cuộc họp do Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan chủ trì có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Tác giả: Bùi Hoàn

Nguồn tin: baotintuc.vn