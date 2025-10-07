Rơi trực thăng trên đường cao tốc bang California, nhiều người bị thương

Hiện trường chiếc trực thăng gặp nạn trên đường cao tốc bang California (Mỹ): bị lật ngược, nằm chắn ngang nhiều làn đường và mảnh vỡ văng tung tóe - Ảnh: CBS NEWS

Theo Đài CBS News ngày 7-10, giới chức Mỹ đang điều tra vụ rơi trực thăng xảy ra tối 6-10 (giờ địa phương) trên tuyến cao tốc ở thành phố Sacramento, bang California.

Sở Cứu hỏa Sacramento cho biết chiếc trực thăng gặp nạn trên làn hướng đông của cao tốc 50, gần đại lộ Howe, khiến ít nhất ba người bị thương nặng.

Đây là máy bay thuộc đơn vị REACH - tổ chức cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế bằng đường hàng không. Hiện chưa rõ chiếc trực thăng khi gặp nạn đang bay đến hay rời khỏi một bệnh viện trong khu vực.

Ngay sau vụ việc, lực lượng cứu hộ nhanh chóng dập tắt đám cháy và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuyến cao tốc 50 hướng đông đã bị phong tỏa hoàn toàn tại đoạn giao với đường 59 để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Hình ảnh do phóng viên Đài CBS Sacramento ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc trực thăng bị lật ngược, chắn ngang nhiều làn đường và phủ đầy mảnh vỡ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Đài CBS Sacramento cho biết họ đã liên hệ với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Tuần tra Đường cao tốc California (CHP) để tìm hiểu thêm, song chưa nhận được phản hồi.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn